Kayıp ABD askerinin cesedi bulundu

Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 8 gün önce tatbikat sırasında kaybolan ABD askerlerine ilişkin yeni bir gelişme paylaşıldı.

KAYIP ASKERLERDEN BİRİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Açıklamaya göre, Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri ile sivil savunma ekiplerinin, Fas ve ABD’ye ait kara, deniz ve hava unsurlarının ortak çalışmaları sonucunda kayıp askerlerden birinin cesedine ulaşıldı. Cesedin bulunduğu yerden çıkarıldığı ve kimliğinin Teğmen Kendrick Lamont Key Jr olduğu belirlendi.

Son Dakika| ABD ve İran arasında çatışma başladı! Hürmüz’de gerilim tırmanıyor

CESET ASKERİ HASTANE MORGUNA NAKLEDİLDİ

Cesedin, askeri helikopterle Gulmim kentindeki Mulay Hasan Askeri Hastanesi morguna nakledildiği ve ülkesine gönderilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı ifade edildi. Yetkililer, diğer kayıp ABD askerine ulaşılması için arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

ABD-İran anlaşamadı petrol fiyatları fırladı

NE OLMUŞTU?

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), 3 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, iki ABD askerinin 2 Mayıs’ta Fas’ın Tan Tan kenti yakınlarındaki Cap Draa Eğitim Alanı civarında kaybolduğunu duyurmuştu. 41 ülkenin katılımıyla düzenlenen ve Afrika kıtasının en büyük askeri tatbikatları arasında gösterilen "Afrika Aslanı 2026", 27 Nisan’da başlamış ve 8 Mayıs’ta sona ermişti.

(AA)