ABD-İran anlaşamadı petrol fiyatları fırladı

ABD ile İran arasında barış anlaşması sağlanamaması üzerine petrol fiyatları yükselirken, vadeli işlemler düşüşe geçti. Başkan Trump, İran’ın yanıtını “tamamen kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Pazar günü yatırımcılar, ABD ile İran arasında beklenen barış anlaşmasının gerçekleşmemesine satış baskısıyla reaksiyon gösterdi. Petrol fiyatları yükselirken, vadeli işlemler düşüş kaydetti.

TRUMP: “TAMAMEN KABUL EDİLEMEZ”

Başkan Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran’ın ABD’nin önerisine verdiği yanıtın “tamamen kabul edilemez” olduğunu belirtti. Trump, İran’ın ne teklif ettiğine dair detay paylaşmadı. Tahran yönetimi ise iki ülkenin, çatışmaları 30 gün daha durduracak ve İran’ın Hürmüz Boğazı ablukasını sonlandıracak kısa vadeli bir anlaşma üzerinde çalıştığını açıklamıştı.

SAVAŞTAN BERİ BENZİN YÜZDE 52 ARTTI

Benzin fiyatları yüksek seyrederken, ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Trump yönetiminin federal benzin vergisini geçici olarak durdurmaya açık olduğunu söyledi. Öte yandan, savaş başladığından bu yana dünyada sürücüler galon başına yaklaşık yüzde 52 daha fazla ödüyor. Motorinin ortalama fiyatı ise savaş öncesine göre yüzde 50 artmış durumda. Benzin fiyatları genellikle ham petrol fiyatlarındaki değişimleri birkaç gün gecikmeyle takip ediyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

