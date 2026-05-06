Petrolde 'Özgürlük' molası: Akaryakıt zamları kapıdan mı döndü?

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda yürütülen Özgürlük Operasyonu'nu bitirdiğini açıklamasının ardından petrol fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde 120 dolar sınırına dayanan brent petrol, 112,66 dolara geriledi. Akaryakıta son yapılan zamdan beri petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş pompaya yansımadı.

6 MAYIS 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin63,94 TL
Motorin71,72 TL
LPG34,99 TL

6 MAYIS 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin63,80 TL
Motorin71,58 TL
LPG34,39 TL

6 MAYIS 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin64,91 TL
Motorin72,84 TL
LPG34,87 TL

6 MAYIS 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin65,19 TL
Motorin73,11 TL
LPG34,79 TL

6 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.755,92 TL

Gram altın satış: 6.756,81 TL

6 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 109,95 TL

Gram gümüş satış: 110,02 TL

6 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,2134 TL

Dolar satış: 45,2403 TL

Euro alış: 53,0927 TL

Euro satış: 53,1462 TL

Sterlin alış: 61,4963 TL

Sterlin satış: 61,5525 TL

6 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

6 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI

