Kripto piyasasında Bitcoin fırtınası tam gaz ilerliyor
Son 24 saatte kripto piyasasında yükselişler ve dalgalanmalar devam ediyor. 80 bin dolarda zincirlerini kıran Bitcoin 81 bin 363.22 dolar değerine ulaştı. Ethereum ise son 24 saatte değer kaybetme trendine geçti.
6 MAYIS 2026 KRİPTO KISA ÖZET
- Bitcoin (BTC): $81,363.22 (%+0.66)
- Ethereum (ETH): $2,365.44 (%-0.38)
- Toplam piyasa değeri: 2,69 trilyon $
- 24s toplam hacim: 147,54 milyar $
- Saat: 09:33
6 MAYIS 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI
|Varlık
|Fiyat
|24s değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin
(BTC)
|81,363$
|%+0.66
|$80,516.03
|$81,751.45
|39,41 milyar $
|Ethereum (ETH)
|2,365$
|-0.38%
|$2,354.57
|$2,398.83
|16,98 milyar $
6 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|SKYAI
|$0.76
|+%33,78
|ZEC
|$545.46
|+%29,96
|TON
|$2.13
|+%22,47
|B
|$0.42
|+%20,95
|VVV
|11$
|+%16,80
6 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|ZRO
|$1.40
|-%3,85
|SKY
|$0.08
|-%2,02
|CC
|$0.15
|-%1,35
|JST
|$0
|-%0,87
|KCS
|$8.47
|-%0,56
6 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.755,92 TL
Gram altın satış: 6.756,81 TL
6 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 109,95 TL
Gram gümüş satış: 110,02 TL
6 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,2134 TL
Dolar satış: 45,2403 TL
Euro alış: 53,0927 TL
Euro satış: 53,1462 TL
Sterlin alış: 61,4963 TL
Sterlin satış: 61,5525 TL
6 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,94 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 71,72 TL/LT
LPG (otogaz): 34,99 TL/LT
