Hürmüz'de sular sakinleşince gümüş nefes aldı

Yayınlanma:
Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler gümüş fiyatlarını üstünde de etkili oldu. Ons gümüş 75 dolar eşiğini tekrar aştı, 75,68 dolardan işlem görüyor. Gram gümüş ise 110 TL eşiğini aşarak 110,02 TL'den işlem görmekte.

6 MAYIS 2026 GÜMÜŞ FİYATLARI HIZLI ÖZET

  • Gram gümüş (satış): 110,02 TL
  • Ons gümüş (satış): 75,68 $

6 MAYIS 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş türüAlış (TL / $)Satış (TL / $)Günlük değişimSaat
Gram
gümüş		109,95 TL110,02 TL%3,847:11
Ons
gümüş		75,62 $75,68 $%3,937:26

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI

Kalem5 Mayıs 20266 Mayıs 2026Fark
Gram gümüş (satış)107,17 TL110,02 TL+2,85 TL
Ons gümüş (satış)73,74 $75,68 $+1,94 $

6 MAYIS 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 109,95 TL

Gram gümüş satış: 110,02 TL

6 MAYIS 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons gümüş alış: 75,62 $

Ons gümüş satış: 75,68 $

6 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.755,92 TL

Gram altın satış: 6.756,81 TL

Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler altın fiyatlarını uçurdu

6 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,2136 TL

Dolar satış: 45,2417 TL

Euro alış: 52,9784 TL

Euro satış: 53,0923 TL

Sterlin alış: 61,3458 TL

Sterlin satış: 61,4713 TL

6 Mayıs 2026 Döviz Fiyatları

6 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,94 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 71,72 TL/LT

LPG (otogaz): 34,99 TL/LT

6 Mayıs 2026 Akaryakıt Fiyatları

6 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

6 Mayıs 2026 BIST 100 verileri

6 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI

6 Mayıs 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

