Altın kapanıştan sonra kanatlandı: Petrol düştü dengeler değişti

Altın ons fiyatında %0,74 yükselişle 4.557 doları gördüğü kapanıştan sonra kanatlandı. TSİ 06:00 itibarıyla 4.639 dolara kadar çıkıp güne %1,5 prim yaparak başladı. Savaşın etkisiyle yükselen petrol düştü; varil fiyatı %3,3 geriledi ve 110 dolardan kapanış yaptı. Brent petrol güne 108 dolar bandında başlangıç yaptı. Piyasalarda dengeler yine değişti.

Altın fiyatları, Orta Doğu’daki siyasi gerilimin azalması ve ABD’den gelen ılımlı açıklamaların ardından yeniden atağa kalktı. 6 Mayıs 2026 tarihli işlemlere hızlı bir başlangıç yapan sarı metal, hem küresel onsta hem de iç piyasadaki gram fiyatında yatırımcısını güldürdü. Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün enflasyon endişelerini bir nebze hafifletmesi, altına olan talebi yeniden canlandırdı.

ALTIN KAPANIŞTAN SONRA KANATLANDI

Ons altın fiyatı, 5 haftanın en düşük seviyelerini test ettikten sonra güçlü bir toparlanma sergiledi. Dünkü işlemleri 4.557 dolardan tamamlayan ons, kapanış sonrası ivme kazanarak TSİ 06:00 itibarıyla 4.639 dolar seviyesine ulaştı.

Günlük bazda %1,5’i aşan bir primle işlem gören ons altındaki bu hareket, iç piyasada gram altını da 6.748 TL seviyesine taşıdı. Bir gün önce 6.565 TL’ye kadar gerileyen gram altın, onstaki yükselişle birlikte kayıplarını telafi etti.

Kapalıçarşı’da fiziki altın satışları ise sabah saatlerinde gramda 6.787 TL, çeyrek altında ise 11.104 TL’den gerçekleşiyor.

PETROL DÜŞTÜ... DENGELER DEĞİŞTİ

Altının bu hızlı yükselişinin arkasındaki temel etkenlerden biri petrol piyasasındaki gevşeme oldu. Brent petrolün varil fiyatı, bir gün önce gördüğü 114 dolarlık zirvenin ardından %3,3 oranında değer kaybederek 110 dolara geriledi.

Yeni güne 108 dolar bandında başlayan petrol fiyatlarındaki bu düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’ndaki askeri refakat görevine ara verdiklerini açıklaması etkili oldu.

Trump’ın İran ile yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirtmesi ve Savunma Bakanı Hegseth’in "ateşkesin sürdüğü" yönündeki beyanları, jeopolitik risk primini düşürerek piyasalardaki dengeleri değiştirdi.

ANALİSTLERDEN "UZUN VADELİ FIRSAT" MESAJI

Ned Davis Research Stratejisti John LaForge, altındaki son teknik düzeltmenin "uzun vadeli stratejik bir tahsis oluşturmak" adına bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Analistler ise teknik açıdan onsta 4.500 doların güçlü bir destek noktası olarak çalıştığını, yukarı yönlü hareketin devamı için 4.660 dolarlık direnç seviyesinin aşılmasının kritik olduğunu vurguluyor.

Petrol fiyatlarının düşük seyretmeye devam etmesi durumunda, altın üzerindeki baskının azalmaya devam edebileceği öngörülüyor.

