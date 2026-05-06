Özgürlük Operasyonu bitti, dolar endeksi çakıldı!

ABD başkanı Trump'ın Özgürlük Operasyonu'nu durdurmasının ardından dolar endeksi çakıldı, 97,93 puana kadar geriledi. Hala savaş nedeni ile MB müdehalesi altında olan dolar kuru 45,2403 TL. Güçlenen euro, TL karşısında 53,1462 TL'ye ulaştı.

6 MAYIS 2026 DÖVİZ KURLARI HIZLI ÖZET

  • Dolar (satış): 45,2403 TL
  • Euro (satış): 53,1462 TL
  • Sterlin (satış): 61,5525 TL

6 MAYIS 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

DövizAlış (TL)Satış (TL)Günlük değişimSaat
Dolar
(USD)		45,213445,2403%0,037:37
Euro
(EUR)		53,092753,1462%0,437:38
Sterlin
(GBP)		61,496361,5525%0,477:38

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI

Kalem5 Mayıs 20266 Mayıs 2026Fark
Dolar (USD) (satış)45,2186 TL45,2403 TL+0,0217 TL
Euro (EUR) (satış)52,9746 TL53,1462 TL+0,1716 TL
Sterlin (GBP) (satış)61,3877 TL61,5525 TL+0,1648 TL

6 MAYIS 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar (USD) alış: 45,2134 TL

Dolar (USD) satış: 45,2403 TL

6 MAYIS 2026 EURO NE KADAR?

Euro (EUR) alış: 53,0927 TL

Euro (EUR) satış: 53,1462 TL

6 MAYIS 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin (GBP) alış: 61,4963 TL

Sterlin (GBP) satış: 61,5525 TL

6 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.755,92 TL

Gram altın satış: 6.756,81 TL

6 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 109,95 TL

Gram gümüş satış: 110,02 TL

6 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,94 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 71,72 TL/LT

LPG (otogaz): 34,99 TL/LT

6 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

6 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI

