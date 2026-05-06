Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler altın fiyatlarını uçurdu

Hürmüz Boğazı'nda yaşayanan yeni gelişmeler altın fiyatları üzerinde etkili oldu. ABD, boğazdan geçen gemilere eşlik ettiği operasyonunu durdurdu. Altın fiyatları gecenin ilk saatlerinden itibaren hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. Gram altın yüzde 1,98 oranında yükselerek 6 bin 756,81 TL'den işlem görüyor. Ons altın ise yüzde 1,97 yükselişle 4.646,36 dolardan işlem görüyor.

6 MAYIS 2026 ALTIN FİYATLARI HIZLI ÖZET

  • Gram altın (satış): 6.756,81 TL
  • Ons altın (satış): 4.646,36 $

6 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türüAlışSatışGünlük değişimSaat
Gram altın
TL		6.755,92 TL6.756,81 TL%1,986:51
Ons altın
$		4.645,76 $4.646,36 $%1,977:06
Çeyrek altın TL11.006,00 TL11.116,00 TL%2,036:51
Yarım altın
TL		22.005,00 TL22.233,00 TL%2,046:51
Tam altın
TL		42.587,37 TL43.425,10 TL%0,5117:00
Cumhuriyet altını TL43.868,00 TL44.261,00 TL%2,036:51
Külçe altın ($/kg)146.450,00 $146.550,00 $%0,1417:00

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI

Kalem5 Mayıs 20266 Mayıs 2026Fark
Gram altın
(satış)		6.659,36 TL6.756,81 TL+97,45 TL
Ons altın
(satış)		4.580,88 $4.646,36 $+65,48 $

6 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,2136 TL

Dolar satış: 45,2417 TL

Euro alış: 52,9784 TL

Euro satış: 53,0923 TL

Sterlin alış: 61,3458 TL

Sterlin satış: 61,4713 TL

6 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,94 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 71,72 TL/LT

LPG (otogaz): 34,99 TL/LT

