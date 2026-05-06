Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler altın fiyatlarını uçurdu

Hürmüz Boğazı'nda yaşayanan yeni gelişmeler altın fiyatları üzerinde etkili oldu. ABD, boğazdan geçen gemilere eşlik ettiği operasyonunu durdurdu. Altın fiyatları gecenin ilk saatlerinden itibaren hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. Gram altın yüzde 1,98 oranında yükselerek 6 bin 756,81 TL'den işlem görüyor. Ons altın ise yüzde 1,97 yükselişle 4.646,36 dolardan işlem görüyor.