Bist 100'de dev sıçrama: Sabaha rekor tazeleyerek başladı
Borsa İstanbul 6 Mayıs sabahına rekorlarla başladı. Dün 14 bin 495,77 puandan kapanan Bist 100 endeksi güne yüzde 1,25 yükselişle 181,49 puan artarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı, açılışı 14 bin 677,26 puandan yaptı
6 MAYIS 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET
- BIST 100 Açılış: 14.677,26
- Değişim: %1,25 (+181,49)
- Önceki kapanış: 14.495,77
- Saat: 09:55
6 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
|Gösterge
|Değer
|BIST 100 (son)
|14.677,26
|Değişim
|%1,25 (+181,49)
|Önceki kapanış
|14.495,77
|İşlem hacmi
|108.498.371 TL
|Saat
|9:55
6 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|GSDDE
|17,40
|+9,99
|PRZMA
|39,06
|+9,97
|OZATD
|496,50
|+9,97
|DMRGD
|6,85
|+9,95
|PATEK
|25,24
|+9,93
6 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|BORLS
|7,93
|-9,99
|AYCES
|768,50
|-9,96
|ATLAS
|8,93
|-8,97
|BIGEN
|17,02
|-7,85
|YYAPI
|1,19
|-5,56
6 MAYIS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|THYAO
|307,00
|278.225.197,00
|AKBNK
|72,50
|165.497.345,00
|ISCTR
|14,24
|161.912.958,08
|PATEK
|25,24
|151.317.762,68
|YKBNK
|36,80
|107.897.121,60
6 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.755,92 TL
Gram altın satış: 6.756,81 TL
6 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 109,95 TL
Gram gümüş satış: 110,02 TL
6 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,2134 TL
Dolar satış: 45,2403 TL
Euro alış: 53,0927 TL
Euro satış: 53,1462 TL
Sterlin alış: 61,4963 TL
Sterlin satış: 61,5525 TL
6 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,94 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 71,72 TL/LT
LPG (otogaz): 34,99 TL/LT
