SGK uzmanı emeklinin alması gereken zammı açıkladı

SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2023 yılının Temmuz ayında devlet memurlarına 8 bin 77 liralık seyyanen artış yapıldığını hatırlatarak, aynı artışın tüm emeklilere de uygulanması gerektiğini söyledi. Söz konusu tutarın güncel karşılığını hesaplayan Erdursun,"Emeklilerin 26 bin 115 TL, memur emeklilerinin 25 bin 207 TL zam alacağı var" ifadelerini kullandı.

Özgür Erdursun, 2023 yılının Temmuz ayında memurlara verilen ek artışın emeklilere yansıtılmadığını vurgulayarak, emeklilerin zam alacağı olduğunu ifade etti.

YouTube kanalında yaptığı açıklama Erdursun, 2023 yılının Temmuz ayında devlet memurlarına 8 bin 77 liralık seyyanen artış yapıldığını hatırlattı. Bu ilave artışın tüm emeklilere de yapılması gerektiğini belirten Erdursun, "8 bin 77 liranın değeri SKK ve Bağ Kur'larda 26 bin 115 liraya; memur emeklilerinde ise 25 bin 207 liraya çıkmış durumda" ifadelerini kullandı.

Özgür Erdursun'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"2023 yılının Temmuz ayında devlet memurlarına 8 bin 77 liralık seyyanen artış yapılmıştı. Yani maaşlarına 8 bin 77 liralık bir ilave yapıldı. Bununla beraber her enflasyon farkı sonrasında 8 bin 77 liranın da değeri arttı.

Bugün tüm emeklilere; SSK, Bağ Kur, Emekli Sandığı emeklilerine 2023 Temmuz ayında verilen 8 bin 77 liranın bugünkü değeri tutarında bir seyyanen artış yapılması gerekiyor.

Çünkü devlet memurlarına 2023 Temmuz ayında aylıkları enflasyona karşı değer kaybettiği için enflasyon farkı verildi.

Sadece memurların aylıklarında değer kaybı yoktu, tüm emeklilerin aylıklarında da değer kaybı vardı. Fakat onların aylıklarına bu 8 bin 77 lira yansımadı.

8 bin 77 liralık tutar, sabit bir tutar gibi gözükse de her 6 ayda bir enflasyon sonrasında değerini biraz daha artırdı.

Bugünkü değerler ile 2026 Nisan ayı sonu itibarıyla en son açıklanan TÜİK'in enflasyonuna göre, 8 bin 77 liranın değeri SKK ve Bağ Kur'larda 26 bin 115 liraya; memur emeklilerinde ise 25 bin 207 liraya çıkmış durumda."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

