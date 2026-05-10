96 yıllık sanayi devi için ikinci icra süreci: İflas eden fabrikalar alıcı bulamamıştı

Yayınlanma:
Isparta'da 1930 yılından bu yana üretim yapan ve 2024 yılında iflas eden İpliksan'a ait iki dev fabrika, ilk ihalede alıcı çıkmaması üzerine yaklaşık 1 milyar TL bedelle yeniden icradan satışa çıkarıldı. Tekstil sektöründeki maliyet artışları ve üretimin yurt dışına kayması nedeniyle alıcı bulamayan tesisler için yeni ihale tarihi 29 Mayıs 2026 olarak belirlendi.

Temelleri 1930 yılında atılan ve 96 yıllık bir geçmişe sahip olan Türkiye'nin köklü tekstil üreticilerinden İpliksan A.Ş., girdiği finansal darboğazı aşamayarak 2024 yılında iflas etmişti. Isparta ekonomisi için kritik öneme sahip olan ve son 50 yıldır halı ipliği üretimi gerçekleştiren tesisler, 2024 yılındaki ilk ihale sürecinde alıcı bulamadığı için yeniden icra yoluyla satışa sunuldu.

TOPLAM MUHAMMEN BEDEL 875 MİLYON TL

Isparta İcra Dairesi tarafından yayımlanan yeni ilana göre, şehir merkezine 4 kilometre mesafede yer alan tesisler iki ayrı parsel halinde satışa çıkarıldı. Yan yana konumlanan iki fabrikanın toplam muhammen bedeli 875 milyon TL olarak açıklandı. Satışa konu parsellerin detayları şu şekilde paylaşıldı:

Birinci tesis: 23 bin 700 metrekare arazi üzerinde yer alan iplik ve halı dokuma fabrikası ile idari binalar için 415 milyon TL değer biçildi.

İkinci tesis: 24 bin 700 metrekare büyüklüğündeki halı fabrikası ve arazisi için ise 460 milyon TL bedel belirlendi.

MAKİNELER EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURDU

Haber Hürriyeti'nde yer alan bilgilere göre, ihale dosyasında fabrikaların konumuna ve teknik donanımına dair ayrıntılar paylaşıldı. Süleyman Demirel Üniversitesi'ne 3 bin 300 metre, yeni otogara ise bin 100 metre mesafede yer alan tesislerin toplam 17 bin 500 metrekare kapalı alanı bulunuyor. Satış kapsamında binaların yanı sıra kazan daireleri, doğalgaz istasyonları ve trafo binaları da yer alıyor. İlanda ayrıca, üretim bandındaki makinelerin birçoğunun ekonomik ömrünü doldurduğu ancak teknik olarak çalışır vaziyette oldukları bilgisine yer verildi.

SEKTÖRDEKİ DARALMA VE ÜRETİMİN YURT DIŞINA KAYMASI

Sektör analizlerine göre, 2024 yılındaki ilk satış denemesinde tesislerin alıcı bulamamasının temelinde tekstil sektöründeki maliyet artışları yatıyor. Üretim merkezlerinin Türkiye'den, özellikle maliyet avantajı nedeniyle Mısır'a kaymasının bu süreçte etkili olduğu belirtiliyor. Isparta'nın en önemli sanayi kuruluşlarından biri olan İpliksan'ın varlıkları için yapılacak bu yeni ihale, sektördeki yatırım iştahı ve yerli sanayinin durumu açısından bir gösterge olarak kabul ediliyor.

İHALE 29 MAYIS'TA YAPILACAK

Isparta İcra Dairesi koordinesinde yürütülecek olan açık artırma süreci için takvim netleşti. 96 yıllık sanayi devine ait fabrikalar için düzenlenecek olan ilk ihale 29 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

