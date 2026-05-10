Damla Kent sertifikalarında ters rüzgâr: Kaçan kaçana

"Ev sahibi olma fırsatı" söylemiyle Ağustos 2025’te halka arz edilen Damla Kent sertifikaları, kısa sürede yatırımcı ilgisi görse de tablo tersine döndü. Yaklaşık 727 bin yatırımcıyla başlayan projede, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre 8 Mayıs itibarıyla yatırımcı sayısı 256 bin 260’a geriledi. Bu süreçte yaklaşık 471 bin yatırımcı sertifikalarını satarak sistemden çıktı.

BORSA GENEL YÜKSELİRKEN DAMLA KENT'TE DURUM TAM TERSİ

Sözcü'de yer alan habere göre aynı dönemde Borsa İstanbul’da yaşanan yükseliş Damla Kent performansıyla net şekilde ayrıştı. BIST 100 endeksi yüzde 37,56 değer kazanırken, Damla Kent sertifikaları yüzde 19,08 düşüş kaydetti. Böylece Damla Kent, genel borsa hareketine kıyasla yaklaşık 56,6 puanlık negatif ayrışma gösterdi.

Yeni Şafak'ın Damla Kent için attığı başlık

Borsadaki genel yükselişin sürdüğü haftalarda bile Damla Kent sertifikaları aynı ivmeyi yakalayamadı. 8 Mayıs ile biten haftada Borsa İstanbul’da işlem gören hisseler ortalama yüzde 4,29 yükselirken, Damla Kent yüzde 0,16 değer kaybederek haftayı 6,15 liradan tamamladı.

PİYASA DEĞERİNDE 4 MİLYAR LİRAYI AŞAN GERİLEME

Damla Kent’in piyasa değeri de süreç içinde düşüş gösterdi. 21 milyar 408 milyon liradan başlayan piyasa değeri, yaklaşık 4,06 milyar liralık azalışla 17 milyar 347 milyon liraya geriledi. Böylece proje, halka arz sonrası dönemde hem yatırımcı sayısı hem de piyasa değeri açısından kayıp yaşadı.