Damla Kent sertifikalarında ters rüzgâr: Kaçan kaçana

Damla Kent sertifikalarında ters rüzgâr: Kaçan kaçana
Yayınlanma:
“Arazi ve konut fırsatı” beklentisiyle piyasaya sokulan Damla Kent sertifikalarında tablo kısa sürede tersine döndü; yatırımcı sayısı hızla gerilerken projeden çıkışlar dikkat çekti. Borsa İstanbul’daki genel yükselişin aksine sertifikalar değer kaybederken, hem piyasa değeri hem de yatırımcı tabanında belirgin bir çözülme yaşandı.

"Ev sahibi olma fırsatı" söylemiyle Ağustos 2025’te halka arz edilen Damla Kent sertifikaları, kısa sürede yatırımcı ilgisi görse de tablo tersine döndü. Yaklaşık 727 bin yatırımcıyla başlayan projede, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre 8 Mayıs itibarıyla yatırımcı sayısı 256 bin 260’a geriledi. Bu süreçte yaklaşık 471 bin yatırımcı sertifikalarını satarak sistemden çıktı.

BORSA GENEL YÜKSELİRKEN DAMLA KENT'TE DURUM TAM TERSİ

Sözcü'de yer alan habere göre aynı dönemde Borsa İstanbul’da yaşanan yükseliş Damla Kent performansıyla net şekilde ayrıştı. BIST 100 endeksi yüzde 37,56 değer kazanırken, Damla Kent sertifikaları yüzde 19,08 düşüş kaydetti. Böylece Damla Kent, genel borsa hareketine kıyasla yaklaşık 56,6 puanlık negatif ayrışma gösterdi.

ekran-goruntusu-2026-05-10-112627.png
Yeni Şafak'ın Damla Kent için attığı başlık

Borsadaki genel yükselişin sürdüğü haftalarda bile Damla Kent sertifikaları aynı ivmeyi yakalayamadı. 8 Mayıs ile biten haftada Borsa İstanbul’da işlem gören hisseler ortalama yüzde 4,29 yükselirken, Damla Kent yüzde 0,16 değer kaybederek haftayı 6,15 liradan tamamladı.

PİYASA DEĞERİNDE 4 MİLYAR LİRAYI AŞAN GERİLEME

Damla Kent’in piyasa değeri de süreç içinde düşüş gösterdi. 21 milyar 408 milyon liradan başlayan piyasa değeri, yaklaşık 4,06 milyar liralık azalışla 17 milyar 347 milyon liraya geriledi. Böylece proje, halka arz sonrası dönemde hem yatırımcı sayısı hem de piyasa değeri açısından kayıp yaşadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ekonomi
Cipse zam geldi: Fiyatlar el yakıyor!
Cipse zam geldi: Fiyatlar el yakıyor!
Havada kriz: Yakıt bitti!
Havada kriz: Yakıt bitti!