Havada kriz: Yakıt bitti!

Küresel enerji piyasalarında yaşanan çalkantı, havayolu ulaşımını durma noktasına getirdi. Alman Havalimanları Birliği, jet yakıtı tedarikinde yaşanan darboğaz nedeniyle uçuş iptallerinin kapıda olduğunu ve bilet fiyatlarının fahiş seviyelere çıkabileceğini duyurdu.

Alman Havalimanları Birliği (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen - ADV), jet yakıtı (kerosen) ikmalinde karşılaşılan problemlerin, önümüzdeki süreçte uçuş iptallerini tetikleyebileceği ve bilet fiyatlarında sert yükselişlere neden olabileceği konusunda bir uyarı yayımladı.

ADV Üst Yöneticisi Ralph Beisel, Almanya’da yayımlanan Welt gazetesinin pazar nüshasına verdiği demeçte, düşük bütçeli havayolu firmaları ile turistik açıdan ikincil planda kalan rotalara yönelik uçuşlarda yeni iptal dalgalarından endişe duyduklarını dile getirdi.

20 MİLYON YOLCU ETKİLENEBİLİR

Ralph Beisel, 2026 yılına dair öngörülerini paylaşırken, en iyimser tahminde yolcu sayısının mevcut seviyesini koruyacağını ifade etti. Ancak tablonun ağırlaşması durumuna dikkat çeken Beisel şu değerlendirmeyi yaptı:

“En kötü senaryoda bazı havalimanlarında kapasite yüzde 10 düşebilir. Bu durum tüm havalimanlarına yansıtıldığında 20 milyon yolcuyu etkiler.”

Bu gelişmenin sonucunda bazı bölgelere uçuşların tamamen durdurulabileceği, mevcut hatlarda ise sefer sayılarının seyreltileceği ve bilet fiyatlarının katlanacağı öngörülüyor.

HÜRMÜZ ETKİSİ MALİYETLERİ İKİYE KATLADI

İran’da süregelen savaş halinin, Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen petrol sevkiyatlarını sekteye uğratması, jet yakıtı maliyetlerini yukarı çekti. Artan kerosen fiyatları, birçok havayolu şirketini operasyonlarını gözden geçirmeye ve iptal kararları almaya zorluyor.

Ralph Beisel, yakıt fiyatlarındaki artışın sürdürülebilir olmadığını şu sözlerle vurguladı:

“Kerosen fiyatları iki aydan uzun süredir savaş öncesinin iki katı seviyesinde. Durumun önümüzdeki aylarda normale dönmesini beklemiyoruz. Kerosen bulunabilir olsa bile, hava yolu şirketleri bu fiyatlarla birçok uçuşu kârlı şekilde gerçekleştiremeyecek.”

