Havayolu devi iflas etti: Hürmüz krizi uçuşları vurdu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli ultra düşük maliyetli havayolu taşımacılığının (ULCC - Ultra-Low-Cost Carrier) öncü ismi Spirit Airlines, içine düştüğü finansal darboğazdan çıkamayarak kepenk indirdi. 43 yıllık faaliyet dönemine son verdiğini ve tasfiye sürecine girdiğini resmen duyuran şirket, Amerikan havacılık tarihinin son çeyrek asırdaki en büyük çöküşlerinden birine imza attı. Bu karar, havalimanlarında mahsur kalan binlerce yolcunun yanı sıra, 17 bin personelin de bir gecede işsiz kalmasına neden oldu.

GÖKYÜZÜNDE ENERJİ İFLASI

Küresel enerji arzının kilit noktası olan Hürmüz Boğazı’ndaki abluka, sadece petrol fiyatlarını değil, havacılık sektörünün geleceğini de vurdu. Jet yakıtı maliyetlerinin kısa sürede iki katına çıkmasıyla dev şirketler iflasın eşiğine gelirken, uçak bileti almak milyonlar için artık bir hayal haline dönüştü.

Dünyanın en kritik enerji geçiş güzergahı olan Hürmüz Boğazı’nda iki aydır süren tıkanıklık, küresel havacılık sektöründe "tarihi bir çöküşün" fitilini ateşledi. ABD ve İran arasındaki gerilim nedeniyle bölgedeki yakıt sevkiyatının aksaması, jet yakıtı fiyatlarını galon başına 4,50 dolar seviyesinin üzerine taşıdı.

Bu durum, bütçesini enerji maliyetlerine göre ayarlayan havayolu şirketlerinin finansal dengelerini tamamen altüst etti.

MALİYET FIRTINASI ŞİRKETLERİ YIKIYOR

Jet yakıtı fiyatlarındaki fahiş artış, özellikle kâr marjı düşük olan "ultra düşük maliyetli havayolu taşımacılığı" (Ultra-Low-Cost Carrier - ULCC) modelini vurdu.

Sektör temsilcileri, yakıtın toplam işletme maliyetleri içindeki payının kontrol edilemez bir boyuta ulaştığını belirtiyor. Ortadoğu’daki savaş ortamı nedeniyle yakıt tedarik zincirinde yaşanan kırılma, havayolu şirketlerinin 2026 yılı projeksiyonlarını kağıt üzerinde bıraktı.

HALK İÇİN ULAŞIM LÜKS HALE GELDİ

Enerji krizinin faturası, bilet fiyatlarına yapılan dev zamlarla doğrudan tüketiciye kesiliyor. Artan maliyetler nedeniyle havayolu devleri, operasyonlarını sürdürebilmek için "kurtarma ücretleri" adı altında ek maliyetleri halka yansıtıyor. Jet yakıtı sıkıntısı sebebiyle sefer sayıları azaldı.

İFLASLAR VE KAOS KAPIDA

Yakıt fiyatlarının varil başına 150 dolar senaryosuna yaklaşması, Spirit Airlines gibi öncü şirketlerin tasfiyesiyle sonuçlanan bir iflas dalgasını tetikledi. Havacılık uzmanları, Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğin sürmesi halinde;

Havalimanlarında mahsur kalan yolcu sayısının artacağını,

Bilet iade süreçlerinin imkansız hale geleceğini,

Sektörde dev şirketlerin küçükleri yuttuğu bir "konsolidasyon" döneminin başlayacağını öngörüyor.