ABD-İsrail ittifakı ile İran arasındaki savaş gündemi, küresel piyasalarla birlikte Türkiye piyasalarını da etkisi altında tutuyor. Ateşkes çabalarına rağmen Hürmüz Boğazı üzerindeki kısıtlamaların piyasaya yansımaları dikkatle izleniyor. Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi de bu küresel sarsıntılara paralel bir seyir izliyor.

Altın hüsrana uğrattı kazanç beklenmedik yerden geldi

1 Mayıs nedeniyle Cuma günü kapalı olan piyasa, haftalık bazda cılız bir hareket sergiledi.

Yılın başından itibaren yaklaşık yüzde 28 oranında prim yapan BIST 100 endeksi, 27-30 Nisan tarihlerini kapsayan haftada yalnızca yüzde 0,23 oranında bir değer kazancı yaşadı.

Piyasalar haftanın son günü karışık seyretti

Haftaya 14 bin 446 puan seviyesinden giriş yapan endeks, süreci 14 bin 442 puanla noktaladı. İşlem haftası boyunca en düşük 14 bin 246 puanı gören piyasa, en yüksek 14 bin 621 puan seviyesine kadar tırmandı.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİ ÇÖKTÜ

Piyasanın genel artışına rağmen kritik sektörlerde kayıplar derinleşti. Geçtiğimiz hafta;

Bankacılık Endeksi: Yüzde 3,66 oranında,

Holding Endeksi: Yüzde 1,09 oranında değer kaybetti.

Sanayi Endeksi: Bu iki dev sektörün aksine yüzde 1,52 oranında değer artışı kaydetti.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN ŞİRKETLERİ

BIST 100 kapsamında yer alan kurumlardan haftayı en yüksek primle kapatan isim, yüzde 29,13’lük artışla Europower Enerji (EUPWR) oldu. Enerji sektöründeki bu yükselişi yüzde 28,22 ile Astor Enerji (ASTOR) ve yüzde 11,74 ile Fenerbahçe (FENER) takip etti.

EN ÇOK DEĞER KAYBEDENLER

Haftayı kayıpla kapatanların zirvesinde ise yüzde 11,28’lik düşüşle Türk Altın İşletmeleri (TRALT) yer aldı. Bu gerilemeyi yüzde 10,55 ile Kuyaş Yatırım (KUYAS) ve yüzde 9,79 ile TR Anadolu Metal Madencilik (TRMET) izledi.

PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK DEVLER

Borsa İstanbul'un "en değerli" koltuğunda 1 trilyon 916 milyar 340 milyon TL’lik devasa değeriyle Aselsan (ASELS) oturmaya devam ediyor. Listenin ikinci sırasında 909 milyar TL değerle Destek Finans Faktoring (DSTKF), üçüncü sırasında ise 627 milyar TL ile Enka İnşaat (ENKAI) bulunuyor.

İŞLEM HACMİNDE REKOR KIRANLAR

Yatırımcıların en yoğun ilgi gösterdiği ve en çok işlem gören hisselerde ilk sırayı 74 milyar 785 milyon TL ile Sasa Polyester (SASA) aldı.

Onu 53 milyar 104 milyon TL ile Astor Enerji (ASTOR) ve 52 milyar 629 milyon TL hacimle Aselsan (ASELS) takip etti.