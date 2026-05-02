Bursa'dan kötü haber: Metal devi bin 400 işçiyi işten çıkararacak

Dünyanın en büyük beyaz eşya ve otomotiv yan sanayi üreticileri arasında yer alan Bosch, Bursa’da bulunan fabrikasında kapsamlı bir daralma programını devreye alıyor.

Elektrikli otomobillerin kullanımının artmasıyla beraber dizel ve benzinle çalışan araçların satış hacmindeki gerileme, geleneksel otomobil parçaları üreten şirketi dünya genelinde radikal kararlar almaya zorladı.

Bu değişim kapsamında, Bursa fabrikasında görev yapan ve çoğunluğunu mavi yakalı üretim işçilerinin oluşturduğu yaklaşık 1.400 personelin iş akdinin feshedileceği çalışanlara tebliğ edildi.

SENDİKA İLE PAZARLIK MASASI KURULDU

Türk Metal Sendikası’nın Bursa 1 Nolu şubesinin yetkili olduğu fabrikada, işveren temsilcileri ile işçi sendikası arasındaki ilk temaslar gerçekleşti.

Şirket yönetimi tarafından hazırlanan küçülme stratejisinin ayrıntıları sendika liderleriyle paylaşılırken, sendika tarafı fabrikadaki kadro azaltımının daha düşük seviyelerde tutulması amacıyla Bosch yönetimiyle müzakerelere başladı.

İŞTEN ÇIKARMALAR YILLARA YAYILACAK

Fabrikadaki üretim işçilerini kapsayan işten çıkarma takviminin 2027 yılının sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Yaklaşık 300 beyaz yakalı ofis çalışanının çıkış sürecinin ise 2030 yılına dek sürdürülmesi öngörülüyor. Şirketin Manisa’da faaliyet gösteren beyaz eşya fabrikasında ise şu aşamada herhangi bir işten çıkarma uygulaması planlanmıyor.

ÖNCELİK GÖNÜLLÜ AYRILIKLARDA

Küçülme stratejisi doğrultusunda Bosch yönetimi, fabrikada uzun süredir çalışan ve kıdem tazminatı ile ikramiye gibi yasal hakları bulunan işçilerin kendi istekleriyle, hak edişlerini alarak ayrılmalarına öncelik verecek.

Fabrika yönetimi tarafından işine son verilecek personelin kıdem ve ihbar tazminatları ise 2027 yılının sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.