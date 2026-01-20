Bursa’da 12 fabrikada grev depremi: TOFAŞ, Bosch, Renault da aralarında

Türk Metal Sendikası, yaklaşık 138 bin metal işçisini kapsayan MESS ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayınca grev kararı aldığını açıkladı. Metal işçisinin kalbi olan Bursa'da 12 dev fabrikada üretim durma noktasına geldi. Grev kararı alınan işyerleri listesinde TOFAŞ, Bosch, Renault da yer alıyor.

Metal sektöründe milyonlarca işçiyi ve büyük sanayi kuruluşlarını ilgilendiren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. Türk Metal Sendikası ile MESS arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanmasının ardından, sendika genel merkezi grev kararını resmen duyurdu.

Bu karar, metal işçisinin kalbi konumundaki Bursa’da 12 büyük fabrikada üretimi durma noktasına getirdi.

Türk Metal Sendikası, işçilerin ücret ve sosyal hak taleplerinin MESS tarafından karşılıksız bırakıldığını belirterek, alınan kararın bugün sendikaya üye fabrikaların panolarına asıldığını açıkladı.

TOFAŞ, BOSCH, RENAULT DA ARALARINDA

Bursa’da grev kararı alınan işyerleri listesinde, Aka Otomotiv, Bamesa, Borçelik, Borçelik Bursa, Borusan Boru, Borusan Bursa, Çimtaş Çelik, Cimtaş Boru, Çimtaş Hassas İşleme, TOFAŞ, Bosch, Renault, Ficosa International, Kırpart Otomotiv ve Leoni Kablo yer alıyor.

TÜRK METAL SENDİKASI’NDAN AÇIKLAMA

Türk Metal Sendikası, dün yaptıkları duyuruda, MESS ile yürütülen Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle grev kararı alındığını duyurmuştu.

Türk Metal Sendikası'nın konu ile ilgili tam açıklaması ise şu şekilde;

"Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında 13 Ekim 2025 tarihinde başlayan ve 138 bin üyemizi ilgilendiren Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 8 Aralık 2025 tarihinde yapılan oturumda Sendikamız Türk Metal'in masadan kalkması üzerine kesilmiş ve taraflar uyuşmazlık tutanağını tutmuştu.

Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde o güne kadar yapılan 5 oturumda, 47 Ana Madde, 5 Ek Madde ve 2 Geçici Madde olmak üzere toplam 54 Madde ile sözleşmenin eki niteliğindeki 2 Yönetmelik Sendikamızın teklif ettiği şekliyle kabul edilmişti. Görüşmelerde 33 Ana Madde, 2 Ek Madde, 3 Geçici Madde olmak üzere toplam 38 Madde ile 1 Yönetmelikte ise anlaşma sağlanamamıştı.

Anlaşma sağlanamayan maddelerin başında ücret artışına ilişkin hükümler ile sosyal haklara yönelik maddeler gelmektedir. Ayrıca, MESS'in kazanılmış haklarımızı geriye götürecek nitelikteki teklifleri de uyuşmazlığın en önemli nedenleri arasında yer almaktadır.

Hatırlanacağı üzere MESS, ücret teklifine, sözleşmenin ilk 6 ayı için, 6 aylık enflasyonun bile altında kalan (%5+Seyyanen 11,50 TL) toplamda %10'luk oran ile başlamıştı. Uyuşmazlık tutulmasının ardından 8 Ocak 2026 tarihinde yapılan 6. oturumda teklifini (%7,5+Seyyanen 17,30 TL'ye) toplamda %15'e, 13 Ocak 2026 tarihinde yapılan 7. oturumda ise (%10,5+Seyyanen 17,30 TL'ye) toplamda %18'e çıkarmıştı. Ancak bu teklifler sendikamız tarafından kabul edilmemişti.

Yürürlükteki yasa gereğince Arabuluculuk sürecinin başlamasının ardından, resmi arabulucu tarafları uzlaştıramamış ve arabulucu raporu bugün (19 Ocak 2026 Pazartesi günü) sendikamıza ulaşmıştır.

Türk Metal Sendikası olarak; ülkemizin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğinin, enflasyon karşısında hayatın her geçen gün pahalandığının, tüm ücretlilerin geçim sıkıntısı yaşadığının bilincinde olarak böyle bir dönemde metal işçilerine reva görülen bu teklifleri kabul etmediğini kamuoyuna daha önce olduğu gibi bugün bir kez daha açıklamaktadır.

Süreçte ise bu duruma karşı tepkimizi sokaklarda, işyeri sahalarında, yemekhanelerde, tezgah başında yaptığımız etkin ve anlamlı eylemlerle göstermiştik.

İşte tüm bu tabloyu değerlendirmek için bugün (19 Ocak 2026 Pazartesi günü) Başkanlar Kurulumuz Genel Merkezimizde toplanmıştır.

Ve sonuç olarak;

Sendikamız, üyelerinin sendikamıza emanet ettiği alın terlerini korumak, çalışma yaşamında hak ve adaletten taviz vermemek için 19 Ocak 2026 günü grev kararı almıştır.

Türk Metal Sendikası artık sözün bittiği yerde, bıçağın kemiğe dayandığı noktadadır. Ayrıca Sendikamız, sözleşmede insan onuruna yaraşır bir ücret elde etmek için sonuç alıncaya kadar eylemlerine de aynen devam edecektir.

Basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

