İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu

İstanbul'un nisan ayı enflasyon karnesi, halkın geçim derdinin her geçen gün daha da ağırlaştığını belgeledi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından paylaşılan verilere göre, nisanda bir önceki aya kıyasla fiyatı en çok artan ürün yüzde 50,54 ile domates oldu. İndekste yer alan 336 ana ürünün 250’sinde fiyat artışı gözlemlenirken, sadece 15 ürünün fiyatında gerileme kaydedildi.

DOMATES ZİRVEDE, SAĞLIK VE ISINMA PEŞİNDE

Diğer sağlık ürünlerindeki yüzde 29,87’lik artış dikkat çekerken, temel ihtiyaçlardan aydınlatmada yüzde 25,14 ve ısınmada yüzde 25 oranında fiyat artışları izlendi. Tekstil grubunda ise etek fiyatları yüzde 24,72 oranında yükseldi.

GİYİM SEKTÖRÜNDE ETİKETLER EL YAKIYOR

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte giyim kalemlerinde de sert artışlar yaşandı. Geçen ay fiyatı en fazla artan diğer ürünler şu şekilde sıralandı:

Kadın tişört: %22,34

Elbise: %20,77

Erkek gömlek: %20,63

Kadın gömlek: %19,99

Havuç: %19,30

Kadın pantolon: %18,87

Ayrıca sebze tezgahlarında sivri biber %16,87, kıvırcık salata %16,84 ve çarliston biber %16,45 oranında zamlandı.

PATLICAN VE SALATALIKTA MEVSİMSEL DÜŞÜŞ

Nisanda bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürün, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan patlıcan oldu. Patlıcanın fiyatı yüzde 63,20 oranında gerilerken, onu yüzde 38,12 ile salatalık ve yüzde 32,59 ile kabak takip etti. Baharın gelmesiyle çilek fiyatlarında yüzde 27,15, taze fasulyede yüzde 20,35 ve oyuncaklarda yüzde 11,05 oranında düşüş görüldü.

Diğer fiyatı düşen kalemler arasında yüzde 5,80 ile yumurta, yüzde 5,29 ile şehirlerarası otobüs bileti ve yüzde 2,36 ile maydanoz yer aldı. Sinema bileti fiyatları ise yüzde 0,83 gibi sınırlı bir oranda geriledi.