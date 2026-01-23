İşten atılan emekçilere ailelerinden destek: Babamın işini geri verin

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP) tarafından işletilen Mersin Limanı'nda taşeron firma Özgüneş Taşımacılık, 180 işçiyi, TÜMTİS’e üye olmaları ve sendikanın yetki kazanmasının ardından işten çıkardı.

22 gündür Mersin Limanı önünde eylem yapan TÜMTİS üyesi işçilere bu kez eşleri ve çocukları da destek verdi. Liman A Kapısı önünde toplanan işçiler ve aileleri buradan sloganlar atarak MIP binası önüne kadar yürüdü.

"BABAMIN İŞİNİ GERİ VERİN"

Eylemde emekçilerine destek amacıyla çocuklar "Babama işini geri verin" yazılı dövizler taşırken, eylemde atılan sloganlara eşlik etti.

"22 gündür Mersin Limanı A Kapısı önünde onurlu direnişini sürdüren MIP’nin limanda yükleme ve boşaltma işini yapan Özgüneş Taşımacılık işçileri, aileleri ve ilk günden beri yanımızda olan sınıf kardeşlerimizle beraber bir kez daha yan yanayız" diyen TÜMTİS Mersin Şube Başkanı Savaş Gürkan, yaptığı basın açıklamasında şunları ifade etti:

"Buradan bir kez daha diyoruz ki; üyelerimizin işini geri verin, anayasal hakkını kullanan işçilerimizin sendika hakkına saygı duyun, hukuka uygun davranın."

"ESAS AMAÇ SENDİKALI OLMAYI ENGELLEMEKTİR"

"Özgüneş Taşımacılık işçilerine önce sözlü olarak iş akitlerinin feshedildiği bildirilmiş, ardından kartları iptal edilerek işyerine girişleri yasaklanmıştır" diyen Gürkan, "Burada esas amaç işçilerin sendikalı olmasını engellemektir" ifadesini kullandı.

"Limanın en fazla işçi çalışan elleçleme bölümünü alt işverenlere yaptırmaktır. İş kanununa göre, asıl işte taşeron çalıştırılamaz" şeklinde konuşan Gürkan sözlerini şöyle tamamladı: