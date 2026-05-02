Piyasalar haftanın son günü karışık seyretti

Piyasalar haftanın son günü karışık seyretti
New York borsası haftanın son işlem gününü karışık bir seyirle tamamladı. Dow Jones yüzde 0,31 gerilerken, S&P 500 ve Nasdaq sırasıyla yüzde 0,29 ve yüzde 0,89 değer kazandı.

Haftanın son işlem gününde yatırımcıların odağında Orta Doğu’daki gelişmeler ve şirket bilançoları vardı. Güçlü bilançolar ve petrol fiyatlarındaki düşüş piyasaları desteklerken, jeopolitik riskler baskı oluşturmaya devam etti.

TRUMP: “İRAN’IN SON TEKLİFİNDEN MEMNUN DEĞİLİM”

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin devam ettiğini ancak Tahran’ın kendisine ilettiği son tekliften memnun olmadığını söyledi. Bu açıklama, İran’ın Pakistan üzerinden ABD’ye yeni bir anlaşma önerisi sunduğu haberlerinin ardından geldi.

BEYAZ SARAY: “SAVAŞ SONA ERDİ”

Trump yönetimi, ABD Kongresi’ne gönderdiği mektupta İran ile savaşın “sona erdiğini” resmen bildirdi. Mektupta, bu nedenle yeni bir savaş yetkisine ihtiyaç duyulmadığı belirtildi.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması enerji arzı risklerini sürdürürken, petrol fiyatlarında düşüş yaşandı. Brent petrol yüzde 1,56 azalarak 108,7 dolara, WTI ise yüzde 2,5 düşüşle 102,4 dolara indi.

APPLE’DAN BEKLENTİ ÜZERİNDE BİLANÇO

Apple’ın üç aylık geliri yıllık bazda yaklaşık yüzde 17 artarak beklentileri aştı. Şirketin hisseleri yüzde 3,3 değer kazandı. ExxonMobil ve Chevron’un ilk çeyrek karları beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen, hisseleri sırasıyla yüzde 1,1 ve yüzde 1,4 düştü.

İMALAT PMI’DE GENİŞLEME SİNYALİ

ABD’de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nisanda 52,7 değeriyle sektörde genişlemeye işaret etti. Analistler, önümüzdeki hafta bilançoların ve tarım dışı istihdam verisinin yakından izleneceğini belirtti.

(AA)

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

