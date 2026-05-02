Enflasyon tahmini belli oldu: Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca ücretli çalışanın ve emeklinin Temmuz ayında alacağı maaş artışını doğrudan etkileyecek olan Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Mayıs Pazartesi günü ilan edilecek.

Bu rakamların paylaşılmasıyla beraber yılın ilk dört aylık dönemine dair enflasyon farkı kesinleşmiş olacak ve halkın merakla beklediği zam oranları netlik kazanacak.

İLK ÇEYREKTE ENFLASYON ŞAHA KALKTI

Yılın geride kalan ilk üç ayında TÜFE rakamları; Ocak’ta yüzde 4,84, Şubat’ta yüzde 2,96 ve Mart’ta yüzde 1,94 seviyesinde artış kaydetmişti. 29 ekonomistin katılım sağladığı Nisan ayı beklenti anketinde ise aylık enflasyon ortalamasının yüzde 3,19 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Ekonomistlerin öngörüleri yüzde 2,50 ile yüzde 3,60 gibi geniş bir makasta şekillenirken, bu tahminlerin tutması halinde yıllık enflasyonun yüzde 31,11 seviyesine fırlaması bekleniyor. 2026 sonu için hedeflenen enflasyon beklentisi ise Nisan itibarıyla yüzde 28,16 olarak kayıtlara geçti.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ İÇİN YÜZDE 13,55 BİR TESELLİ Mİ?

Mevcut kanuni düzenlemelere göre Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur emeklileri, her yılın ocak ve temmuz aylarında, geride kalan 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alıyor. Eğer Nisan ayı beklentisi olan yüzde 3,19 gerçekleşirse, emeklilerin 4 aylık enflasyon farkından doğan zam hakkı şimdiden yüzde 13,55 seviyesine ulaşmış olacak.

Ancak kesinleşmiş artış oranı için mayıs ve haziran aylarının verileri beklenecek. Hürriyet'ten Özgür Gündüz'ün derlediği habere göre uzmanlar, yılın ilk yarısına dair toplam enflasyonun yüzde 15-17 aralığında kalacağını tahmin ediyor; bu da milyonlarca emeklinin alacağı zammın bu dar bantta sıkışacağı anlamına geliyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNDE TABLO KARANLIK

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarında toplu sözleşme kararlarına ek olarak enflasyon farkı yansıtılıyor. 2026 yılı toplu sözleşme hükümlerine göre; ilk 6 ay için yüzde 11, ikinci 6 ay için ise yüzde 7 zam yapılması önceden karara bağlanmıştı.

Nisan ayı beklenti ortalaması olan yüzde 3,19 hesaba katıldığında, memurlar için yalnızca yüzde 2,29’luk bir enflasyon farkı oluşuyor. Bu veriyle beraber memurların 4 aylık toplam zam oranı yüzde 9,45 seviyesinde kalıyor.