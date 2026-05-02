Kozmetik devi düğmeye bastı: 10 bin kişi işsiz kaldı

La Mer, Tom Ford, The Ordinary ve Aveda gibi popüler markaların sahibi olan Amerikan kozmetik devi Estée Lauder, "verimlilik" adı altında binlerce kişiyi işsiz bırakacak radikal bir karara imza attı.

Şirket, daha önce 7 bin olarak duyurduğu işten çıkarma hedefini, küçülme planını genişleterek toplamda 10 bin kişiye yükseltti.

200 MİLYON DOLARLIK EK TASARRUF PLANI

Şirketin resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre, Estée Lauder’ın dünya genelinde yaklaşık 57 bin personeli bulunuyor.

Alınan yeni kararla birlikte, başta mağaza operasyonları olmak üzere pek çok farklı departmanda kadro daraltılacak. Şirket yönetimi, bu yeni kesintiler aracılığıyla yaklaşık 200 milyon dolarlık ek tasarruf elde etmeyi amaçlıyor.

Dönüşüm programı çerçevesinde, vergi öncesi yıllık tasarruf miktarının 1,2 milyar dolara kadar ulaşabileceği öngörülüyor.

MAĞAZA ÇALIŞANLARI GİDİYOR, DİJİTAL SATIŞ GELİYOR

İşten çıkarmaların büyük bir kısmının ABD sınırları içerisindeki büyük mağaza personelini etkileyeceği belirtiliyor. Şirketin İcra Kurulu Başkanı (CEO) Stéphane de La Faverie, satış stratejisini Amazon ve TikTok Shop gibi süratle büyüyen dijital mecralara kaydırmayı hedefliyor. Ocak 2025’te koltuğa oturan De La Faverie, üst üste üç yıldır satış kaybı yaşayan dev şirketi, binlerce kişiyi işten çıkararak yeniden büyüme yoluna sokmaya çalışıyor.

ÇALIŞANIN KAYBI, YATIRIMCININ KAZANCI OLDU

Milyonlarca kişinin geçim derdine düştüğü bu küçülme planı, sermaye piyasalarında sevinçle karşılandı. İşten çıkarma haberlerinin ardından Estée Lauder’ın borsadaki hisseleri yüzde 13 oranında değer kazandı.

RBC Capital Markets analisti Nik Modi, elde edilen sonuçların "en kötü dönemin geride kalmış olabileceğini" kanıtladığını savunarak, şirketin doğru bir rota çizdiğini iddia etti.

HİSSE BAŞINA KAR BEKLENTİSİ YUKARI ÇEKİLDİ

Estée Lauder, işten çıkarmaların gölgesinde mali yılın kalan kısmına dair kâr tahminlerini de güncelledi. Şirket, düzeltilmiş hisse başına kâr beklentisini 2,35 ile 2,45 dolar aralığına çıkararak analistlerin öngörülerini geride bıraktı. Organik satış büyümesinin yüzde 3 civarında olması beklenirken, özellikle parfüm grubundaki yüzde 10’luk büyüme dikkatlerden kaçmadı.

ÇİN PAZARINDA TOPARLANMA VE BİRLEŞME SİNYALLERİ

Uzun süredir durgunluk yaşayan Çin pazarından da toparlanma haberleri geldi; son çeyrekte organik net satışlar bu bölgede yüzde 6 arttı. Öte yandan, İspanyol güzellik devi Puig Brands ile yapılması muhtemel birleşme görüşmeleri de piyasaların odağında.