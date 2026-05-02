Lüks otel iflas koruması istedi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan ve Marriott bünyesindeki lüks markalardan biri olan Le Méridien Pasadena Arcadia’nın proje geliştiricisi SAICP Hotel LLC (Limited Liability Company), finansal çıkmaza girerek iflas koruması (Chapter 11) başvurusunda bulundu. Mahkemeye sunulan belgelerde şirketin varlık ve borç miktarının 50 milyon ile 100 milyon dolar arasında değiştiği beyan edildi.

MALİ KRİZ AÇILIŞIN HEMEN ARDINDAN GELDİ

Dört yıldızlı olarak hizmet veren otel, 2021 yılında büyük beklentilerle kapılarını açmıştı. Ancak lüks segmentteki tesis, hizmete girmesinden kısa bir süre sonra finansal darboğazla yüzleşti. Küresel ekonomik dalgalanmalar, lüks konaklama yatırımlarının geri dönüşünü zorlaştırırken şirketin nakit akışı tamamen bozuldu.

VERGİ BORCU ÖDENEMEDİ

Şirketin içine düştüğü krizin en net göstergesi vergi ödemelerinde yaşandı. 2024 yılına gelindiğinde, otel projesi kapsamında ödenmesi gereken yaklaşık 2,1 milyon dolarlık vergi yükümlülüğünün yerine getirilemediği ve şirketin temerrüde düştüğü açıklandı. Bu durum, otelin mali yapısının sürdürülebilir olmadığını tescillemiş oldu.

TARİHİ PİSTİN YANINDAKİ TASARIM KURTARMAYA YETMEDİ

California’nın dünyaca ünlü Santa Anita Hipodromu’nun hemen bitişiğinde yer alan otel, bölgedeki at yarışı kültüründen esinlenen tasarımıyla dikkat çekiyordu. Marriott, tesisin binicilik kültürü ve modern sanat dokunuşlarıyla donatıldığını tanıtımlarında sıkça vurgulamıştı. Ancak bu mimari ve kültürel avantajlar, yükselen işletme giderlerini karşılamaya yetmedi.

OTEL SEKTÖRÜNDE İFLAS FIRTINASI SERTLEŞİYOR

Le Méridien’in başvurusu münferit bir olay değil; sektör genelinde büyüyen bir iflas dalgasının parçası. Artan personel ve enerji giderleri, milyonların alım gücündeki düşüşe bağlı olarak azalan seyahat harcamalarıyla birleşince dev tesisler birer birer havlu atıyor. 2026 yılı içerisinde Miami Beach’teki iki büyük resort otel ile Kanada’daki tarihi Fairmont otellerinin de benzer şekilde yargıdan koruma talep etmesi, krizin küresel boyutunu ortaya koyuyor.

YÖNETİM KATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER DİKKAT ÇEKİCİ

Otelin operasyonel yönetimini Pacifica Hotels isimli şirket yürütmeye devam ediyor. İflas başvuru dosyalarından sızan bilgilere göre, şirketin mali krizi yönetebilmek adına yakın zamanda üst düzey yönetim kadrosuna yeni isimler katmak için işe alım süreci başlattığı öğrenildi.