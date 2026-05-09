Sasa'da düşük sermayeli hisseler piyasaya mı sürülecek?

SASA Polyester Sanayi A.Ş. (SASA), Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayıyla tahsisli sermaye artırımı sürecini noktaladı. Şirketin mevcut çıkarılmış sermayesi 43 milyar 815 milyon TL düzeyinden 46 milyar 255 milyon TL’ye çıkartıldı.

Bu operasyonla birlikte yaklaşık 2 milyar 440 milyon adet yeni pay dolaşıma dahil edildi.

7 Mayıs 2026 tarihli SPK bülteninde yayımlanan karara göre, bu sermaye artırımında mevcut hissedarların yeni pay alma hakları (rüçhan hakları) tamamen sınırlandırıldı. Yeni ihraç edilen milyarlarca adet payın tamamı, yalnızca paya dönüştürülebilir tahvil sahibi olan belirli yatırımcılara tahsis edildi. Şirket yönetiminin 1 Nisan’da aldığı bu kararın jet hızıyla onaylanması, tahvil sahiplerinin elde ettiği düşük maliyetli hisseler nedeniyle piyasada soru işaretlerine yol açtı.

DÜŞÜK MALİYETLİ PAYLAR PİYASAYI BASKILIYOR

Resmi verilere göre, 115 milyon 900 bin euro (Avro) nominal değerli tahvil karşılığında yaklaşık 2 milyar 440 milyon adet hisse senedi dağıtımı yapıldı. Bu hesaplamaya göre, yabancı fonların eline geçen her bir hissenin dönüşüm maliyetinin yaklaşık 2,52 TL seviyesinde kaldığı saptandı.

Borsa İstanbul (BIST) çevrelerinde, bu denli düşük bir maliyetle elde edilen milyarlarca hissenin piyasada satışa çıkarılması durumunda, hisse fiyatı üzerinde uzun süreli bir "arz baskısı" (fiyat düşüşü) oluşabileceği değerlendiriliyor.

Şirketin son dönemde gerçekleştirdiği üst üste sermaye artırımları ve pay satışları, milyonlarca küçük yatırımcıda güven zedelenmesine yol açarken; yabancı fonların bu ucuz hisseler üzerinden kar realizasyonuna (satışa) yönelmesi ihtimali en büyük korku kaynağı haline geldi.

TAHVİL İHRAÇ SÜRECİNİN PERDE ARKASI

SASA yönetimi, paya dönüştürülebilir tahvil ihracı yöntemini ilk kez 30 Haziran 2021 tarihinde 5 yıl vadeli ve 200 milyon euro tutarında bir işlemle başlatmıştı. O dönemdeki ihraçta referans fiyat 0,035629 euro olarak belirlenmiş; 100 bin Euro nominal değerli tek bir tahvil için 2 milyon 806 bin 702 adet pay ayrılmıştı.

Şirket, ikinci büyük hamlesini ise 15 Ocak 2026 tarihinde yaptı. 5 yıl vadeli ve 415 milyon euro tutarındaki bu ihracın yıllık kupon faiz oranı yüzde 4,75 olarak ilan edildi. 8 Mayıs 2026 tarihinde ise bu tahvillerin bir kısmının vadesi dolmadan hisseye dönüştürülme süreci tamamlandı.

Toplam 115 milyon 900 bin euro tutarındaki borç karşılığında 2 milyar 439 milyon 999 bin 996 adet yeni pay ihraç edilerek hak sahiplerine devredildi.

Gerçekleştirilen bu son işlemle beraber, 100 bin euro nominal değerli bir tahvil karşılığında 210 milyon 526 bin 316 adet pay devri yapılmış oldu. Böylece SASA’nın toplam sermayesi 46,2 milyar TL seviyesine ulaştı.