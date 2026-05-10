Torku'nun üretim hatları sökülüyor: 1 milyar liralık zararın ardından makineler rakiplere satıldı

Torku'nun üretim hatları sökülüyor: 1 milyar liralık zararın ardından makineler rakiplere satıldı
Yayınlanma:
1 milyar lira zarar açıklayan Konya Şeker, bünyesindeki Torku'nun çikolata fabrikasında yer alan üretim bantlarını 139 milyon lira bedelle Elvan Gıda'ya sattı. Enerji ve hayvancılık tesislerindeki kapasite düşüşüne ek olarak lisanslı depoların kapatılmasıyla pancar üreticisi özel sektörün düşük fiyat politikalarına yönelmek zorunda kaldı.

Torku'yu bünyesinde bulunduran Konya Şeker’in şeker pancarını gıdaya dönüştürdüğü çikolata fabrikasında üretim durma noktasına geldi. Tarımdan Haber'den Sadettin İnan'ın aktardığı bilgilere göre, şirket yaşadığı mali sorunların ardından üretim hatlarını rakiplerine satmaya başladı. Fabrikaların parçalarının kamyonlara yüklenip gidişini izleyen üreticiler, kurumun geleceği konusunda endişe duyuyor.

ÜRETİM HATLARI 139 MİLYON LİRAYA ELVAN GIDA'DA

Torku tesislerindeki yumuşak şeker, sert şeker ve tam otomatik şekillendirme hatları sökülerek toplam 139 milyon lira bedelle Elvan Gıda’ya satıldı. Torku üretim bantlarını elden çıkarırken, rakip firma bu teknolojiyi kendi üretim ağını büyütmek için bünyesine kattı. Sektör temsilcileri, başka şirketlerin satın aldığı bu tesislerin Torku elinde verimsiz kalmasını, yönetimdeki liyakat sorununa bağlıyor.

konyaseker3jpg-muprwrx9nkkho5hmp.jpg

SOMA'NIN MALİYETİ PANCAR ÜRETİCİSİNE YANSIDI

Gıda üretimindeki gerileme, şirketin diğer faaliyet alanlarına da yansıdı. İşletilen Soma Termik Santrali'nin bakımsız kalması ve işlevsiz hale gelmesiyle ortaya çıkan mali yük, doğrudan pancar üreticisi çiftçinin bilançosuna yansıdı. Hayvancılık faaliyetlerinde ise Konya Şeker’e ait çiftliklerin büyük bir kısmı kapatıldı veya kapasiteleri düşürüldü. Tesis arazileri satılırken geriye boş binalar kaldı.

96 yıllık sanayi devi için ikinci icra süreci: İflas eden fabrikalar alıcı bulamamıştı96 yıllık sanayi devi için ikinci icra süreci: İflas eden fabrikalar alıcı bulamamıştı

İTHALAT POLİTİKASI VE ŞEKERDE 1 MİLYAR LİRALIK ZARAR

Konya Şeker, ana faaliyet alanı olan şeker üretiminde hatalı ithalat politikaları ve stok yönetimindeki başarısızlıklar nedeniyle ürettiği şekeri maliyetinin altına satmak zorunda kaldı. Bu durum, kurumun hanesine 1 milyar lira zarar olarak kaydedildi. Süreçle eş zamanlı olarak çiftçinin ürününü sakladığı lisanslı depoculuk faaliyetlerine de son verildi. Mahsulünü kuruma ait depolarda saklayamayan üreticiler, özel sektörün düşük fiyat politikalarına yönelmek zorunda bırakıldı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ekonomi
96 yıllık sanayi devi için ikinci icra süreci: İflas eden fabrikalar alıcı bulamamıştı
96 yıllık sanayi devi için ikinci icra süreci: İflas eden fabrikalar alıcı bulamamıştı
Altında ibre yukarı yönlü
Altında ibre yukarı yönlü