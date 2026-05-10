Torku'nun üretim hatları sökülüyor: 1 milyar liralık zararın ardından makineler rakiplere satıldı

Torku'yu bünyesinde bulunduran Konya Şeker’in şeker pancarını gıdaya dönüştürdüğü çikolata fabrikasında üretim durma noktasına geldi. Tarımdan Haber'den Sadettin İnan'ın aktardığı bilgilere göre, şirket yaşadığı mali sorunların ardından üretim hatlarını rakiplerine satmaya başladı. Fabrikaların parçalarının kamyonlara yüklenip gidişini izleyen üreticiler, kurumun geleceği konusunda endişe duyuyor.

ÜRETİM HATLARI 139 MİLYON LİRAYA ELVAN GIDA'DA

Torku tesislerindeki yumuşak şeker, sert şeker ve tam otomatik şekillendirme hatları sökülerek toplam 139 milyon lira bedelle Elvan Gıda’ya satıldı. Torku üretim bantlarını elden çıkarırken, rakip firma bu teknolojiyi kendi üretim ağını büyütmek için bünyesine kattı. Sektör temsilcileri, başka şirketlerin satın aldığı bu tesislerin Torku elinde verimsiz kalmasını, yönetimdeki liyakat sorununa bağlıyor.

SOMA'NIN MALİYETİ PANCAR ÜRETİCİSİNE YANSIDI

Gıda üretimindeki gerileme, şirketin diğer faaliyet alanlarına da yansıdı. İşletilen Soma Termik Santrali'nin bakımsız kalması ve işlevsiz hale gelmesiyle ortaya çıkan mali yük, doğrudan pancar üreticisi çiftçinin bilançosuna yansıdı. Hayvancılık faaliyetlerinde ise Konya Şeker’e ait çiftliklerin büyük bir kısmı kapatıldı veya kapasiteleri düşürüldü. Tesis arazileri satılırken geriye boş binalar kaldı.

İTHALAT POLİTİKASI VE ŞEKERDE 1 MİLYAR LİRALIK ZARAR

Konya Şeker, ana faaliyet alanı olan şeker üretiminde hatalı ithalat politikaları ve stok yönetimindeki başarısızlıklar nedeniyle ürettiği şekeri maliyetinin altına satmak zorunda kaldı. Bu durum, kurumun hanesine 1 milyar lira zarar olarak kaydedildi. Süreçle eş zamanlı olarak çiftçinin ürününü sakladığı lisanslı depoculuk faaliyetlerine de son verildi. Mahsulünü kuruma ait depolarda saklayamayan üreticiler, özel sektörün düşük fiyat politikalarına yönelmek zorunda bırakıldı.