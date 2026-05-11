Muhittin Böcek'i etkin pişmanlığa götüren süreç! 39 gün önce el yazısıyla 'Asla' demişti

Antalya Büyükşşehir Başkanı Muhittin Böcek, dün etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. Böcek, 39 gün önce 'itirafçı' olacağı sözlerine çok sert çıkıp reddetmişti. Böcek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Adalet Bakanı Akın Gürlek arasında başlayan tartışma üzerinde 2 Nisan 2026'da, "1 kuruş para verdiysem şerefsizim" açıklamasını X hesabından yaptı. Yaklaşık 4 gün önce de Böcek'in oğlu, Gökhan Böcek de etkin pişmanlık başvurusu ile ifade verdi. Böcek, günde 22 ilaç kullandığı ve cezaevi koşullarında yaşadığı sağlık sorunları ile de sık sık gündeme gelmişti.

BÖCEKLERİN BAŞINA GELMEYEN KALMADI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2019 yerel seçimlerinin ardından 2024’te büyükşehir başkanlığını kazandı.

İlk kez üst üste CHP’nin Antalya Büyükşehir’i kazanması, 2024 seçimlerinin en çok konuşulan, AKP cephesinin de büyük hezimete uğradığı yerlerden biri oldu.

Böcek, 5 Temmuz 2025’te yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile tutuklandı. Koronavirüs pandemisinde ölümden dönen ve bunun etkileri ile yaşamını sürdürmeye çalışan Böcek, cezaevi süreci günde 22 ilaç içtiği öğrenildi.

Böcek hakkında ilk kez ‘itirafçı’ olacak iddiası 29 Ekim 2025’te ortaya atıldı. Böcek, iddialar üzerine 20 Ekim 2025’te, "4 defa hastaneye sevk edildim. Bugünlerde yine hastaneye gitmem gerekiyor. Kas kilo kaybı şeker kalp tansiyon, prostat, böbrek değerlerim yüksekliği ciddi. Akciğer sorunlarım varken asılsız bu haberler beni üzmüştür." açıklamasını yaptı.

Böcek, solunumunun Şubat 2026’da durmanın eşiğine geldi.

23 Ocak 2026 tarihli polisomnografi (uyku testi) raporunda, Böcek’in gece boyunca çok sayıda solunum durması yaşadığı ve oksijen seviyesinin zaman zaman kritik düzeylere kadar düştüğü belirtildi.

Böcek, ağır hastalıkları ile savaşırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Akın Gürlek arasında bir ‘tapu’ gerilimi başladı.

Özgür Özel, Akın Gürlek’in çok sayıda taşınmazı haksız yolla elde ettiğini iddia etti.

Paylaştığı ID numaralarının üzerine bu tapu iddiaları siyaset gündeminin ortasına oturdu.

Akın Gürlek de Özel’in iddialarına yanıt verirken Böcek konusunu açtı.

GÜRLEK "BÖCEK İTİRAFÇI OLACAK" DEMİŞTİ

Bakan Gürlek ise bu iddiaları ajanslara yaptığı açıklama ile yalanlarken Özel’in Antalya dosyasındaki bir durumu gizlemek için bu açıklamayı yaptığını iddia etti.

18 Mart 2026’da Gürlek, açıklamasında “Muhittin Böcek hakkında bir yargılama var. Muhittin Böcek 15 Ocak 2024 tarihinde Manisa ilinde bir benzinliğe uğruyor. Bu benzinliğe niye uğruyor? Burada tabii Muhittin Böcek'in itirafçı olma durumu vardı. Orada Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda da baz istasyon çalışmaları var. Bu baz istasyon çalışmalarında ortaya konuldu. Bunlar dosyada da var. Özgür Özel bence bunu perdelemek istiyor” ifadelerini kullandı.

KASET OPERASYONUNA HEDEF OLDULAR

Gürlek ve Özel’in bu siyasi gerilimleri devam ederken Böcek ailesine yönelik bir kaset operasyonu başladı.

Böcek ve eşi üzerinden iddialar ortaya atıldı. Böcek ve ailesi, bu iddiaları kesin dille reddetti.

18 Mart 2026’da da Antalya Büyükşehir’e yönelik davada ara karar açıklanmıştı.

Davada yargılanan Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in avukatı ‘itirafçı’ olma iddiasını gündeme getirmişti.

Gökhan Böcek’in avukatı Anıl Parlak, mahkemede, “Gökhan Böcek bebeğini düşünüyorsa, konuşsun" sözleri ile müvekkiline baskı kurulduğunu söylemişti.

Muhittin Böcek, 2 Nisan 2026’da Özel ve Gürlek arasındaki gerilimin ardından itirafçı olma iddialarını kesin dille reddetmişti.

"Adaylık için bir kuruş para bile verdiysem şerefsizim" diyen Böcek, şunları demişti: