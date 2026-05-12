Ankara'ya NATO notası Halktv.com.tr yazarı Uğur Ergan yazdı... Ankara'ya NATO notası...

74 yıl önce NATO’ya tam üye olan Türkiye, 7-8 Temmuz’da Ankara’da yapılacak olan zirveyle, ittifak liderlerine ikinci kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye, NATO Zirvesi’ne ilk ev sahipliğini 28-29 Haziran 2004’te İstanbul’da yapmıştı.

Zirveyi o dönem çalıştığım Hürriyet için izleyen ekip içerisindeydim.

Alınan yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle İstanbul’da hayat neredeyse durma noktasına gelmiş, birçok güzergah yaya ve araç trafiğine kapatılmıştı.

Liderler Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda buluşurken, zirve boyunca Harbiye’deki Askeri Müze ve Kültür Sitesi basın merkezi olarak kullanıldı.

Teknik imkanlar bugünkü kadar ileri seviyede olmadığı için zirve boyunca Lütfü Kırdar, Harbiye ve kaldığımız otelin bulunduğu Talimhane arasında yaya olarak gidip, geldiğimiz için ayaklarımıza kara sular inerdi.

Çok iyi hatırlıyorum İstanbul Zirvesi’ne iki fotoğraf damga vurmuştu.

O dönem Cumhurbaşkanı olan Ahmet Necdet Sezer’in liderler onuruna verdiği yemek öncesi Dolmabahçe Sarayı önünde çekilen aile fotoğrafı.

Bir diğeri de o zaman ABD Başkanı olan oğul Bush’un, arka planda Ortaköy Cami ile Boğaziçi Köprüsü’nün görüldüğü fotoğrafı.

Özellikle bu fotoğraf dünyanın bilinen tüm prestijli gazeteleri tarafından kullanılmıştı.

Bu kadar İstanbul hatırlatmasından sonra gelelim Ankara Zirvesi’ne ve bazı çarpıcı bilgilere.

Zirve nedeniyle Ankara’da da hayatın felce uğrayacağından şüphe yok.

Özellikle şehir merkezi ile kentin batıdaki yerleşim yerlerini bağlayan en önemli ana arter olan Eşkişehir Yolu’nu kullanmak neredeyse imkansız hale gelecek.

Çünkü liderler Beştepe’deki Saray’da buluşacak ve ABD heyetinin kalacağı otel de bu güzergah üzerinde.

NATO üyesi ülkelerin büyükelçilikleri, Dışişleri Bakanlığı’nın kendilerine verdiği listedeki 15 kadar otelde yer bulabilmek için harıl, harıl çalışıyorlar.

Ama kulağıma gelen bilgilere göre oteller zirve için, ister kal ister kalma, üç gece konaklama şartı getirmişler.

İstenen oda fiyatları da almış başını gitmiş.

Bir gecelik oda fiyatı için otelin konumuna göre 800 ile 1000 ABD doları arasında para isteniyormuş.

Otellerin bu fiyat politikasına yabancı büyükelçilikler ciddi tepkili.

Bazı büyükelçilikler durumdan öylesine rahatsız olmuşlar ki, otellerin bu tutumunu bir notayla Dışişleri’ne ileterek bilgilendirmişler.

Ne yanıt aldılar bilmiyorum ama özel bir davette karşılaştığım bir büyükelçilik yetkilisinin, “Tipik fırsatçı yaklaşım” sözleri karşısında benim yüzüm kızardı.

TRUMP İÇİN 410 BİN ASGARİ ÜCRET HARCANDI

Dışişleri koridorlarındaki fısıltılara göre Trump, Ankara Zirvesi’ne katılacak.

Trump’ın gelecek olması nedeniyle iktidar pek memnun.

Katılması “Türkiye’ye duyduğu güvenin göstergesi” olacakmış.

Dünyada pek itibar görüyor ya!

Malumunuz Trump’ı getirecek başkanlık uçağı “Air Force One” rahat insin diye Etimesgut’taki askeri havaalanının pisti genişletilip, uzatıldı.

Yeni VIP tesisleri ve Beştepe ile bağlantı yolları yapılıyor.

Maliyet hesabının içinden çıkamayınca, yapay zekaya sordum.

Yapay zekadan önüme, “Etimesgut Havaalanı için yapılan harcamaların maliyeti 11.5 milyar liracık” haberleri düştü.

Yani 410 bin asgari ücretlinin bir aylık maaşı.

Helalihoş olsun Trump’a!

Kendisi için yapılan bu kadar harcamadan sonra gelmezse çok ayıp eder, kahroluruz sonra.