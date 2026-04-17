İş dünyasında 'butlan' tedirginliği

Ankara’daki siyasi hava “Ortalık toz duman” denir ya, tam anlamıyla böyle.

Nedeni ise önce iktidar yandaşı kalemlerin yeniden “CHP’ye mutlak butlan”ı gündeme getirmeleri, ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “X”teki hesabından “Ana muhalefetin hali Türk demokrasisi adına üzüntü verici” başlığıyla yaptığı paylaşım.

Erdoğan bu paylaşımında, bir süredir ara ve erken seçimi ülke gündeminin birinci maddesi haline getiren CHP lideri Özgür Özel’i hedef aldı. Özel’in “CHP’yi perperişan hallere düşürdüğünü” savundu.

Erdoğan’ın paylaşımındaki, “Türk demokrasisinin inşallah önümüzdeki dönemde hak ettiği olgunlukta, kalitede ve vizyonda bir ana muhalefete kavuşacağına inanıyoruz” vurgusu, Ankara kulislerinde “CHP’yi mutlak butlanla Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden dizayn etme” olarak değerlendirildi.

Tabii bu durumda insanın aklına hemen, “Madem CHP perperişan halde. İktidar için bundan daha iyi fırsat mı olur? CHP’yi sandıkta daha da perişan etmek için iktidar neden ara seçimi veya erken seçimi kabul etmez ki?” gibi tuhaf bir soru geliyor.

Neyse…

Erdoğan’ın X mesajından sonra Ankara’da ortaya atılan iddiaların haddi hesabı yok. Aklınıza gelebilecek her türlü senaryo mevcut.

İşin ilginç yanı, mutlak butlanla ilgili iddia ve senaryoların CHP çevrelerinde daha çok konuşulur olması.

Bunun da başkent kulislerinde, “İktidar, mutlak butlanın AKP içinden daha çok CHP çevrelerinde satın alınması gibi bir oyun içinde” değerlendirmelerine yol açtığını da belirtmekte fayda.

Mutlak butlan iddialarıyla ilgili Ankara’daki iş çevrelerinden duyduklarım ise böyle bir karar alınması halinde Türkiye genelinde iş dünyasının ve ekonominin nelerle karşılaşabileceğinin habercisi gibi.

Bazı büyük holdinglerin mutlak butlan kararı alınıp alınmayacağına dair çalıştıkları veya kendi bünyelerinde kurdukları hukuk bürolarıyla toplantılar düzenleyip, değerlendirmeler aldıkları konuşuluyor.

Öyle anlaşılıyor ki, mutlak butlanla ilgili ortaya atılan iddialar iş dünyasında daha şimdiden tedirginlik yaratmış durumda.

İBB’ye yapılan operasyon ve Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının sadece Merkez Bankası rezervlerinden 60 milyar doları erittiği, yan etkileriyle birlikte operasyonunun Türk ekonomisine maliyetinin çok daha fazla olduğu dikkate alınırsa, mutlak butlan kararı halinde karşımıza çıkacak maliyeti insan düşünmek bile istemiyor.

Öyle değil mi Sayın Şimşek?

İSTİFAYI UNUTAN ÜLKE

Uzmanı olmadığım pedagoji ve psikoloji alanlarında ahkam kesecek değilim.

Ancak Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırıları gençlerin nasıl bir şiddet sarmalına doğru evrildiğini gözümüzün içine soktu.

Meseleye sadece okullarda yeterli güvenlik önlemi alınıp alınmadığından bakmak son derece yanlış bir tutum olur.

Toplumda artan yoksulluk, kayırmacılık, gelecek belirsizliği, “Ne olursan ol, bizden değilsen bak başının çaresine” anlayışı, ekranlarda şiddeti özendiren diziler, oyunlar vs. gibi daha birçok başlık artık açık yüreklikle ele alınmalı.

Bu ülkede okullara saldırı olur, tren kazası olur, deprem olur, çocuklar, öğretmenler, velhasıl insanlar ölür.

Öyle bir değil, iki değil, onlarca, yüzlerce, binlerce insan ölür.

Tek bir sorumlu istifa etmez mi kardeşim, Allah aşkına tek bir istifa ya!..