Kayıp iş insanını arama çalışmaları kabusa dönüştü! Dev timsahın midesinden çıkanlar şok yarattı

Güney Afrika’da sel felaketinin ardından kaybolan iş insanını arayan ekipler, Komati Nehri’nde yakalanan dev bir timsahın midesinde insan kalıntıları ve çok sayıda terlik buldu. Polis, korkunç keşfin yalnızca tek bir kayıp vakasıyla sınırlı olmayabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Güney Afrika’nın Mpumalanga eyaletinde yaşanan sel felaketi, bölgede tüyler ürperten bir soruşturmayı beraberinde getirdi. Günlerdir haber alınamayan iş insanı Gabriel Batista’yı arayan ekipler, Komati Nehri’nde dikkat çekici bir gelişmeyle karşılaştı.

Arama çalışmalarının sürdüğü bölgede hareketsiz şekilde duran dev bir timsah, ekiplerin şüphesini çekmişti. Yaklaşık 4,5 metre uzunluğunda ve 500 kilogram ağırlığındaki hayvan etkisiz hale getirildikten sonra yapılan incelemede, midesinden insan kalıntıları ile birlikte 6 farklı terlik çıkarıldı.

ESKİ DOSYALAR TEKRAR AÇILDI

Polis kaynakları, bulunan insan kalıntılarının kayıp iş insanına ait olup olmadığının DNA analizleriyle netleşeceğini açıkladı. Ancak soruşturmayı daha da gizemli hale getiren detay, timsahın midesindeki çok sayıdaki terlik oldu.

Yetkililer, söz konusu eşyaların yalnızca Batista’ya değil, bölgede daha önce kaybolan başka kişilere de ait olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Bu nedenle eski kayıp dosyalarının yeniden incelenmeye başlandığı öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

59 yaşındaki Batista’nın aracı, geçen hafta sel sularının kapladığı alçak bir köprü üzerinde terk edilmiş halde bulunmuştu. Şiddetli yağışların etkili olduğu bölgede nehir debisinin aniden yükseldiği belirtilirken, Batista’nın sel sırasında suya kapılmış olabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan uzmanlar, taşkın dönemlerinde timsahların alışılmış bölgelerinin dışına çıkabildiğine ve av davranışlarının daha saldırgan hale gelebildiğine dikkat çekti. Polis soruşturması sürerken, bölgede yaşayan halk arasında korku ve tedirginlik giderek büyüyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

