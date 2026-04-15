Türkiye sıkıştı Bahçeli farkında mı?

CHP lideri ara seçim diye bastırdı ama baktı ki; Cumhur İttifakı yanaşmıyor. Niyeti yok. Cumhur İttifakı’nın onayı olmadan erken seçime gidilemiyor.

Rotayı ara seçime kırdı.

Ara seçim Anayasal zorunluluk diye 12 partinin genel başkanlarıyla görüştü; destek istedi. Talebi boşalan 7/8 milletvekilliği için seçim yapılması… Hatta AKP’nin birinci olduğu üç yerde ara seçim yapalım diyor. (İstanbul 1. Bölge, Hatay ve Kırıkkale)

İktidar bloğu buna da yanaşmıyor…

Yanaşmamanın ötesinde ara seçim istedi diye CHP Liderini ağır dille suçluyorlar. Dün partisinin milletvekillerine hitap eden Bahçeli ‘CHP kapısındaki sıkışıklığı Türkiye’yi karıştırarak aralamaya heves etmesin’ dedi.

CHP'yi bilmem ama Türkiye sıkıştı…

Türkiye nefes alamaz hale geldi…

MHP Lideri çarşıya, pazara çıkmıyor, ülkeyi dolaşmıyor, halkla temas kurmuyor, mahalle sakinlerini dinlemiyor. Ev ile MHP binası arasında gidip geliyor. Haftada bir gün de Meclis’e uğruyor. Danışmanları, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri kendine ne tür bilgiler veriyorlar ki; ülkenin iyi durumda olduğunu düşünüyor!..

Ülkenin iyi yönetildiğini zannediyor!..

Hayatın içinden haber yapan kanallardan birine bir saat baksa ülkenin yangın yerine döndüğünü cüzdanların alev aldığını anlayacak. Onlar muhalif kanal bu haberleri kasıtlı yapıyorlar diyemez…

Etiketler ortada… Yollasın bir danışmanını, aslında danışmana da gerek yok kendine çay/kahve servisi yapan görevliyi pazara göndersin fiyatları öğrensin!... Piyasanın ne halde olduğunu çaycısının ağzından duysun.

Yılların siyaset adamı, en eski en deneyimli parti başkanı bilmez mi demeyin…

Biliyor da bilmezlikten geliyorsa ülkeye kötülük ediyor demektir…

Biliyor da işine gelmediği için susuyorsa emekliyi/işçiyi/ilk okula giden çocuğu açlığa mahkum ediyor demektir…

Görüyor da görmezden geliyorsa her ay aldığı 450 bin lira maaşı hak etmiyor demektir…

Siyaset adına böyle davranıyorsa siyaseti bırakmasının zamanı gelmiş demektir…

Dün yine milli iradeye saygıdan söz etti. Seçimin zamanında olması Türk milletinin iradesiymiş!...

Tam tersi…

Hemen seçime gitmek milli iradeye saygıdır. Çünkü ekonomideki yangını söndürmenin tek yolu seçim. Bahçeli inanmıyorsa güvendiği şirkete anket yaptırarak seçmenin nabzını ölçsün…

Bakalım ne çıkıyor?

İnsanlar dayanacak gücümüz kalmadı, bu böyle yürümez diye her gün haykırıyor…

Haykıranlar, feryat edenler, aç yatıp aç kalkıyoruz diyenler, torununa meyve alamadığı için göz yaşı dökenler milli irade olmuyor ama Cumhur İttifakı’na oy verenler milli irade oluyor?

Öyle mi?

O seçmenin kaçı pişman acaba?!..