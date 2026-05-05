Hürmüz'de ABD-İran çatışması: 10 sivil denizci hayatını kaybetti!

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Hürmüz Boğazı’ndaki çatışmalarda 10 denizcinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca Rubio, "İran'a ait 7 sürat teknesini de imha ettik" dedi.

İran ile ateşkes bitti mi? sorusuna ABD'den yanıt

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun düzenlediği basın toplantısındaki satır başları şöyle:

"87 FARKLI ÜLKEDEN YAKLAŞIK 23.000 SİVİLİ KURTARACAĞIZ"

"Bildiğiniz gibi hafta sonu Başkan, Özgürlük Projesi (Project Freedom) adlı bu projeyi duyurdu. Açıkçası, herkesin konuştuğu bu projenin amacı, Körfez'de mahsur kalan ve İran rejimi tarafından Basra Körfezi'nde ölüme terk edilen 87 farklı ülkeden yaklaşık 23.000 sivili kurtarmaktır."

"İki aydan fazla bir süredir bu masum denizciler ve ticari mürettebat üyeleri denizde mahsur kalmış durumdalar; çünkü İran sadece suç teşkil eden değil, aynı zamanda çaresiz ve yıkıcı bir eylem olan Hürmüz Boğazı ablukasını yürütüyor. Ezici çoğunluğu hiçbir askeri çatışmaya dahi taraf olmayan dünyanın dört bir yanından ülkeler, bu abluka nedeniyle sadece kargolarını değil, kendi vatandaşlarının hayatlarını da kaybetme riskiyle karşı karşıyalar."

"10 SİVİL DENİZCİ HAYATINI KAYBETTİ"

"Biliyorsunuz, bir gemiyi orada bu kadar uzun süre bırakamazsınız; yiyecekleri tükenmeye başlar, içme suları ve temel ihtiyaçları tükenmeye başlar ve bu korsanlığın insafına kalmış durumdalar. Ve bu tam olarak korsanlıktır. Dahası, bazıları sivil gemilere ateş açıldığını ve anlamsız saldırılar yağdırıldığını gördü."

"Açıkçası bunu ifade etmenin yolu şudur: Bunlar masum seyircilerdir. Bunlar tüm bunlarla hiçbir ilgisi olmayan ülkeler ve gemilerdir; yine de olayların ortasında kalmış durumdalar ve sırf İran bunu yapabildiği için rehin tutuluyorlar. Tıpkı rejimin on binlerce kendi vatandaşını barışçıl protesto suçu nedeniyle vahşice katlettiği gibi... Çünkü bugün İran'daki yaşam kalitesinden ya da yaşam kalitesizliğinden memnun değiller. Ve böylece açık hedef haline geldiler; izole edilmiş durumdalar, açlıktan ölüyorlar, savunmasızlar ve bu durum sonucunda en az 10 sivil denizci şimdiden hayatını kaybetti."

"TAHRAN'DAKİ HAYDUT REJİME KARŞI DURACAĞIZ"

"Zaten pek çok ülke, bazıları gizlice bazıları da açıkça, gemilerini kurtarmak, Hürmüz Boğazı'nda ve küresel ticaretin bu kritik atardamarında seyrüsefer özgürlüğünü yeniden sağlamak için Amerika Birleşik Devletleri'nden yardım istedi. Başkan Trump, her zaman yaptığı gibi, öne çıktı. Yardım çağrılarına yanıt verdi ve ABD ordusuna, mahsur kalan bu gemileri güvenliğe yönlendirmesi, altında faaliyet gösterebilecekleri, ürün taşıyabilecekleri, kendilerini tehlikeden uzaklaştırabilecekleri koruyucu bir şemsiye sağlaması talimatını verdi. Bu, boğazı yeniden açmaya ve bu rejimin son çare olarak başvurduğu ekonomik kundakçılık eylemini sona erdirmeye yönelik ilk adımdır."

"Bunu sadece bizden istendiği için değil, yapabilen tek ülke olduğumuz için yapıyoruz. Sadece biz şu anda attığımız adımları atma gücüne sahibiz. Başkan Trump'ın yönetimi altında ABD dostlarına yardım edecek, Tahran'daki gibi haydut rejimlere karşı duracak ve askeri gücümüzü her şeyden önce kendi ulusal çıkarlarımıza hizmet edecek şekilde kullanmaktan çekinmeyeceğiz."

"BİZE ATEŞ AÇILMADIKÇA BİZ ATEŞ ETMEYECEĞİZ"

"Haberlerinizde yer vermeniz ve herkesin anlaması için gerçekten önemli olan şey şudur: Bu taarruz amaçlı bir operasyon değildir. Bu savunma amaçlı bir operasyondur. Bunun anlamı çok basit: Bize ateş açılmadıkça biz ateş etmeyeceğiz. Onlara saldırmıyoruz... ama bize saldırırlarsa veya bir gemiye saldırırlarsa buna karşılık vermemiz gerekir. Hızlı bir teknenin bir gemiye yanaşıp onu kurşun yağmuruna tutmasına izin vermeyeceksiniz. Buna karşılık vereceğiz ve bu konuda başarılı olduk."

"Tam sayıyı bilmiyorum ama bu hızlı teknelerden birçoğunun artık hedef alındığını ve kuvvetlerimiz için tehdit oluşturmaya devam etmeleri halinde hedef alınmaya devam edeceğini biliyorum. İHA'ları vuracağız, füzeleri vuracağız ama bu doğası gereği savunma amaçlıdır. Yani karşılıklı saldırılar ve çatışmalar yaşandığına dair hikayeler duyarsanız, bu karşılıklı değildir. Biz sadece önce saldırıya uğrarsak karşılık veriyoruz."

"İRAN BOĞAZ'DAN KİMİN GEÇECEĞİNİ DİKTE EDEMEZ"

"Burası dünya petrol ticaretinin yaklaşık dörtte birinin geçtiği bir yer. İran rejiminin bu hayati su yolunu kimin kullanacağını dikte etmesine izin verilemez. Burası uluslararası bir su yoludur. Uluslararası hukuk bu konuda çok açıktır: Uluslararası su yollarını hiçbir ülke kontrol edemez. Size çıkıp da 'Uluslararası bir su kütlesine mayın döşeyeceğim ve bizi dinlemeyip geçmeye çalışan gemileri havaya uçuracağım' deme hakkı veren hiçbir yasa yoktur."

"Bu suç teşkil eden bir eylemdir. Tamamen yasadışı, tamamen gayrimeşru ve tamamen kabul edilemez. ABD ordusu tam da bu yüzden mahsur kalan ticari gemilere boğazdan güvenli bir şekilde geçmeleri için rehberlik ediyor. Şimdiye kadar ABD bayraklı iki ticari gemi Hürmüz Boğazı'ndan başarıyla geçti ve güvenli bir şekilde yollarına devam ediyorlar. Uyarılarımıza kulak asmayan yedi İran sürat teknesini şimdiden imha ettik. Bunlar şu anda denizin dibinde yatıyor, bugün onların donanmasını orada bulabilirsiniz."

"İRAN'IN PARA BİRİMİ SERBEST DÜŞÜŞTE"

"Bu proje ilerlerken, "Ekonomik Öfke Operasyonu" (Operation Economic Fury) İran rejimine maksimum baskı uygulamaya devam ediyor. Bugün İran'da enflasyon %70 ve para birimleri tam anlamıyla serbest düşüşte. Ablukanın İran'a gelir kaybı olarak günlük maliyeti 500 milyon doları buluyor. İran'ın toplam ticaretinin %90'ı durduruldu."

"İran'ın yaptırımları delmesine olanak tanıyan herhangi bir yabancı finans kuruluşu veya ticari aktör, ikincil yaptırımlara maruz kalacak ve ABD finans sistemine erişimini kaybedecektir. Başkan Trump'ın dediği gibi, ABD tüm kozları elinde tutuyor. Çatışmanın devam ettiği her gün, İran üzerindeki nüfuzumuz artacak ve konumları zayıflayacaktır."



"İRAN İÇİN MANTIKLI SEÇİM YAPMA ZAMANI GELDİ"

"İran için mantıklı bir seçim yapma zamanı geldi. Müzakere masasına gelmeli ve kendileri için iyi ama nihayetinde dünya için iyi olan şartları kabul etmelidirler. Diplomatik yol onları yeniden inşaya, refaha ve istikrara götürebilir. Alternatif ise artan izolasyon, ekonomik çöküş ve nihayetinde topyekûn yenilgidir. Son olarak şunu söylemeliyim ki, Amerika Birleşik Devletleri'nin iradesini gerçekten sınamamalılar. "



"NÜKLEER SİLAH İSTEMEDİKLERİNİ SÖYLÜYORLAR AMA İÇTEN DEĞİLLER"

"Bu onlar için uzun süredir devam eden bir sorun. Her zaman nükleer silah istemediklerini söylediler ama bunda içten değiller. Bunu nereden mi biliyoruz? Çünkü bir nükleer silah programı istiyorsanız yapmanız gereken her şeyi yapıyorlar. Örneğin, uzun menzilli füzeler geliştiriyorlar. Zenginleştirme faaliyetleri için büyük yeraltı santrifüjleri inşa ediyorlar. Hiçbir sivil kullanımı olmayan %60 oranında zenginleştirilmiş uranyumu ellerinde tuttuklarını kesin olarak biliyoruz. Nükleer silah istemiyoruz demek başka bir şeydir, nükleer silah istemediğinizi kanıtlayacak şeyler yapmak başka bir şeydir. Sivil bir nükleer program isteselerdi zenginleştirilmiş materyali ithal edebilirlerdi. Askeri bir nükleer program istiyorlarmış gibi davranıyorlar ve bu kabul edilemez."

"KÜBA'YI YÖNETENLER BECERİKSİZ KOMÜNİSTLER"

"Küba konusuna gelirsek; Küba'ya uygulanan doğrudan bir petrol ablukası yok. Küba eskiden Venezuela'dan bedava petrol alır ve bunun %60'ını nakit karşılığında yeniden satardı. Sadece Venezuelalılar artık onlara bedava petrol vermemeye karar verdi. Küba'nın sorunu kendi ekonomik modellerinin işlememesi. Ülkeyi yönetenler sadece komünist değil, aynı zamanda beceriksiz komünistler. Nasıl düzelteceklerini bilmiyorlar. Kıyılarımızdan 90 mil uzakta çökmüş bir devlet var ve bu kabul edilemez"

