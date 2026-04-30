AKP’nin seçimi kazanmak için üç hayali

Üç hayali dedim üç hedefi de denilebilir ama!...

Ama hedefler hayal gibi…

'Çevremizde savaş var, istikrarsızlık var, terör başka kılıklarda yeniden kafa kaldırabilir bu ortamda deneyimli siyasetçiye ihtiyaç var, iktidarı değiştirmemek lazım' gibi söylemlerin artık karşılığı kalmadı…

Korkutma politikası 2023 seçimlerinde uygulandı; seçmen inandı…

'Ekonomide en kötü geride kaldı, önümüz ferah ve refah. Türkiye dünya devleri arasındaki yerini daha da sağlamlaştıracak. En zengin 10 ülke arasına girecek' söyleminin de karşılığı yok…

Enflasyon düşecek, hayat pahalılığı bitecek kampanyası 2023 seçimlerinde yapıldı; seçmen inandı…

Türkiye oyun kurucu ülke oldu sözü de çok tüketildi seçmen buna da inandı…

Seçmenleri dinliyorum kahir ekseriyeti ‘inanmaktan’ pişmanlık duyuyor...

Saray’a yakın yazarın değişiyle asgari ücretliler, emekliler, öğrenciler duygusal kopuş yaşadı. Haksız da değiller. 2023 seçimlerinde ne söyledilerse tersi oldu…

Seçimin 2027’nin Ekim ayında olacağı söyleniyor. Bana göre Mart 2028’e sarkabilir…

Niye derseniz?

2027’de verilecek zam artık kimseyi tatmin etmez. Seçim yatırımı kabul edilir etkisi sandığa yansımaz. 2023’te ağzı yanan 2027’deki zamma fit olmaz… Biliyorsunuz mayıs seçimlerine girerken aylık enflasyon yüzde sıfırdı…

Sıfır!...

Seçimden sonra temmuz ayı enflasyonu yüzde 9,5 ağustos ayı yüzde 9 oldu. Çalışan da emekli de öğrenci de tuş oldu, yere serildi…

Aynı senaryo bir daha sahneye konulmaz… Konulsa da inanan olmaz!..

Seçmen bir kere aldanır!..

Bu sebeple AKP’nin somut gerçeklerle seçmenin karşısına çıkması gerekir…

Yani enflasyonu 2023’te olduğu gibi kağıt üstünde değil gerçekten düşürmesi lazım, tek rakama indirmesi lazım…

Ama zor…

Kulis haberlerine göre 2027 yılında asgari ücretliye enflasyon farkının üzerine seyyanen yüzde 20 zam, emekliye enflasyon artı refah payı verilecekmiş…

Kesmez...

İktidarın 2027’nin başında kesenin ağzını açması yetmez...

Ayrıca enflasyonu tutmak için dövize ihtiyaç var. Kasanın dolması için yabancı sermayenin gelmesi gerekiyor; ama gelmiyorlar. Vergi indirimleri, transit ticarette vergi sıfırlama, 20 yıl vergi muafiyeti gibi kararların nedeni bu…

İstanbul’u Dubai yapmak…

Bu da zor, yabancı yatırımcı öncelikle hukuk istiyor. Parasını sağlam kazığa bağlamak istiyor. Onlar için demokrasi ikinci planda geliyor…

Bir de PKK’nın silah bırakıp teslim olma meselesi var. İktidar her ne kadar ‘süreç olması gerektiği şekilde ilerliyor’ dese de durum birebir aynı değil… Öcalan’ın talepleri var, Kandil’in o talepler yerine getirene kadar bekleyeceğiz kararı var…

Ezcümle…

İktidarın seçimi kazanmak için iktidarını beş yıl daha sürdürmek için üç hedefi var…

BİR: Enflasyonu tek haneye indirmek yüksek ücret artışlarıyla hayat pahalığının üstesinden gelmek…

İKİ: İstanbul’u Dubai yaparak yabancı yatırımcıya yeni cennet yaratmak…

ÜÇ: PKK’nın bütün mağaraları boşaltıp teslim olmasını sağlamak. Aynı zamanda Öcalan’ı seçime kadar hapiste kalmaya ikna etmek…

İktidarın üç hedefi bunlar… Ben hayal diyorum…

Siz ne dersiniz?