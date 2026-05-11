Dursun Özbek Icardi müjdesini verdi

Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk hakkında konuşan Özbek, "Son derece mutluyum. Son derece güzel bir sezon geçirdik. Zor bir sezondu ama güzel bitti. Taraftarlarımızı ve camiayı mutlu ettik. Futbolcularla, teknik heyetle ve yönetimle Galatasaray'a güzel bir hizmet verdiğimizi düşünüyorum. Tüm Galatasaraylıları kutlamaya davet ediyorum." dedi.

MAURO ICARDI AÇIKLAMASI

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi ile görüşme yapacağını açıklayan Özbek, "Sezon sonu geliyor. Icardi'nin Galatasaray'a katkısı çok büyük, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisiyle görüşeceğim. Şartlar nedir, karşılıklı oturup görüşeceğiz. Icardi bizim bir değerimiz. Icardi ile yapacağımız görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

‘’YENİ SEZON HAZIRLIKLARINA BAŞLADIK’’

Dursun Özbek transfer hakkında, "Bugünden itibaren yeni sezonun hazırlıklarına başladık. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasından başlayacağız. Eksiklerimizi tamamlamak için harekete geçtik. Şampiyonlar Ligi'nde geçen senenin üzerine çıkmak istiyoruz. O yüzden çalışmalara başladık." yorumunu yaptı.

‘’STATTA YAPACAĞIZ’’

Şampiyonluk kutlamasının statta olacağını belirten Özbek, "Stadyumda yapacağız. Arkadaşlarımız çalışıyor. Çarşamba veya perşembe günü stadyumda taraftarımızla güzel bir kutlama yapacağız." şeklinde konuştu.

OKAN BURUK SÖZLERİ

Konuşmasını sürdüren Özbek, "Okan Buruk ile ilgili ne söylemek gerekiyor? Başarılı, 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'dan yetişti. Hizmet için her zaman hazır Galatasaray'a. İnşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek." yorumunu yaptı.

‘’27. ŞAMPİYONLUĞUMUZA HAZIRLANIYORUZ’’

Hedeflerinin üst üste 5. şampiyonluk olduğunu dile getiren Özbek, "Galatasaray en ve ilklerin takımı. 27. şampiyonluğumuza hazırlanıyoruz. Hedefimiz 27. şampiyonluk ve üst üste 5. şampiyonluk. İnşallah arkadaşlarımla birlikte başaracağız." dedi.