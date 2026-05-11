Okan Buruk istedi: Noa Lang'ın yerine gelecek

Galatasaray, ligin devre arasında Noa Lang'ı Napoli'den satın alma opsiyonu ile kiralamıştı.

Hollandalı oyuncunun satın alınması halinde bonservis bedeli de 30 milyon euro olarak belirlenmişti.

Ancak teknik direktör Okan Buruk, Noa Lang'ı istemedi. Opsiyonu kullanılmayacak olan Hollandalı futbolcunun yerine istediği ismi de yönetime bildirdi.



Sarı kırmızılı yönetimin Buruk'un isteği üzerine Belçika'nın Club Brugge takımında forma giyen Yunan yıldız Christos Tzolis içir harekete geçtiği ileri sürüldü.

Yunan basınından Novasports'un naberine göre Galatasaray, futbolcuyu sol kanat transferinde ilk sıraya aldı.

35 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Christos Tzolis, bu sezon Club Brugge formasıyla 49 maça çıktı. Bu maçlarda 19 gol atan futbolcu, 24 de asist yaptı.



Club Brugge'un futbolcunun transferi için 35 milyon euro talep ettiği de haberde yer aldı.

24 yaşındaki oyuncuya İtalya, İngiltere ve İspanya'dan da talip çıktığı iddia edildi.