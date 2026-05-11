Galatasaray'dan sürpriz transfer
Galatasaray, son olarak Aydın Büyükşehir Belediyespor forması giyen Gizem Çerağ Düzeltir'i transfer etti. Tecrübeli libero yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giyecek.
Voleybolun Sesi'ndeki habere göre 30 yaşındaki ve 1.70 boyundaki oyuncu yeni sezonda Galatasaray forması giyecek.
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR'DAN GELİYOR
Gizem Çerağ Düzeltir, geçen sezonu Aydın Büyükşehir Belediyespor'da tamamladı.
Voleybola Ankaragücü'nde başlayan Gizem Çerağ Düzeltir, Rota Koleji, Samsun 19 Mayıs Spor Kulübü, Samsun Anakent, Salihli Belediyespor, Sarıyer Belediyespor, Mert Grup Sigorta ve Bolu Belediyespor'da da forma giymişti.