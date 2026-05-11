Sergen Yalçın'a şişe atan taraftarın cezası belli oldu

Konyaspor mağlubiyeti sonrası VIP tribününde yer alan V.C., Sergen Yalçın'a su şişesi fırlattı. Emniyet güçlerinin operasyonuyla gözaltına alınan V.C.'ye spor müsabakalarından 1 yıl men cezası verildi.

Konyaspor'a tek golle mağlup olan Beşiktaş, Türkiye Kupası'na yarı finalde veda etti. Karşılaşmanın ardından soyunma odasına doğru giden Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın yoğun bir tepkiyle karşılaştı.

Sergen Yalçın'a yönelik istifa tezahüratları yapılırken VIP tribününden bir taraftar su şişesi fırlattı. O anlar sosyal medyada gündem olurken emniyet güçleri harekete geçti.

Emir Somer'in haberine göre; İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, Sergen Yalçın'a su şişesi fırlatan taraftar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen V.C.'ye 1 yıl spor müsabakalarından men cezası verildi.

Beşiktaş Kongre Üyesi olduğu belirtilen V.C.'nin kulüpten ihraç edilmesi için siyah-beyazlıların da gerekli işlemleri başlattığı öne sürüldü.

