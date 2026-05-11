Sergen Yalçın'a şişe atan taraftarın cezası belli oldu

Konyaspor'a tek golle mağlup olan Beşiktaş, Türkiye Kupası'na yarı finalde veda etti. Karşılaşmanın ardından soyunma odasına doğru giden Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın yoğun bir tepkiyle karşılaştı.

SERGEN YALÇIN'A SU ŞİŞESİ ATTILAR

Sergen Yalçın'a yönelik istifa tezahüratları yapılırken VIP tribününden bir taraftar su şişesi fırlattı. O anlar sosyal medyada gündem olurken emniyet güçleri harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

Emir Somer'in haberine göre; İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, Sergen Yalçın'a su şişesi fırlatan taraftar gözaltına alındı.

1 YIL SPOR MÜSABAKALARINDAN MEN EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen V.C.'ye 1 yıl spor müsabakalarından men cezası verildi.

KULÜPTEN İHRAÇ EDİLİYOR

Beşiktaş Kongre Üyesi olduğu belirtilen V.C.'nin kulüpten ihraç edilmesi için siyah-beyazlıların da gerekli işlemleri başlattığı öne sürüldü.