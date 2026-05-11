Mauro Icardi'ye talip çıktı: Transfer için Türk sponsor buldular

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Palm City, Mauro Icardi'ye talip oldu. Arap kulübü transferi bir Türk markasının sponsorluğunda bitirmek istiyor.

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’da Mauro Icardi’nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

PALM CITY TALİP OLDU

Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Palm City, Arjantinli futbolcuyu transfer etmek istiyor.

BAE ekibi bir Türk markasının sponsorluğunda Mauro Icardi’yi kadrosuna katmanın peşinde.

GALATASARAY GÖRÜŞME YAPACAK

Öte yandan Galatasaray’dan sürpriz bir hamle geldi. Mauro Icardi’yle yollarını ayırması beklenen sarı-kırmızılılar karar değiştirdi.

Antalyaspor maçında performansıyla beğeni toplayan Arjantinli yıldızın menajeri, sözleşme görüşmesinde bulunmak için İstanbul’a çağrıldı.

DURSUN ÖZBEK DOĞRULADI

Görüşmeyi doğrulayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Kendisiyle görüşeceğim. Şartlar nedir, karşılıklı oturup görüşeceğiz. Icardi bizim bir değerimiz. Icardi ile yapacağımız görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını diliyorum." dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

