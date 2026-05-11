Fatih Terim sürpriz yaptı: Bodrum FK avantajı kaptı
Çorum FK'yi konuk eden Bodrum FK sahadan tek golle galip ayrıldı. Mücadeleyi izleyenler arasında Fatih Terim ve Tuncay Şanlı da yer aldı.
TFF 1. Lig play-off yarı finali ilk maçında Bodrum FK ile Çorum FK karşı karşıya geldi.
FATİH TERİM DE GELDİ
Bodrum İlçe Stadı’nda oynanan mücadeleyi izleyenler arasında Fatih Terim ve Tuncay Şanlı da yer aldı.
BODRUM FK TEK GOLLE KAZANDI
Kritik maçta ev sahibi ekip sahadan tek golle galip ayrıldı. Bodrum FK’ye galibiyeti getiren golü 65. dakikada Ali Aytemür kaydetti.
RÖVANŞ MAÇI 15 MAYIS’TA
Bu sonuçla birlikte Bodrum FK rövanş maçı öncesi avantajı cebine koydu. Taraflar arasındaki rövanş maçı 15 Mayıs Cuma günü Çorum’da oynanacak. Mücadele saat 20.00’de başlayacak.