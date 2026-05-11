İlçeye şimdiye kadarki en büyük kruvaziyer gemisi geldi! Bin 160 turist getirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesine, kruvaziyer 'Allura', çoğu ABD'li bin 160 turist getirdi. Allura'nın bugüne kadar ilçeye gelen en büyük kruvaziyer gemisi olduğu belirtildi.

Fethiye'ye 246 metre uzunluğunda Marşal Adaları bayraklı 'Allura' isimli yolcu gemisi, bugün sabah saatlerinde açıkta demirledi. Liman derinliği nedeniyle yolcular, teknelerle kıyıya getirildi.

Bugüne kadar ilçeye gelen en büyük kruvaziyer gemisi olduğu belirtilen Allura'da ağırlıklı olarak ABD'li bin 160 yolcu ile 776 mürettebat bulunduğu kaydedildi.

Turistler çarşıda gezip, alışveriş yaptı. Kruvaziyer gemisinin Bodrum ilçesine hareket edeceği öğrenildi.(DHA)

KRUVAZİYER GEMİ NEDİR?

Kruvaziyer gemi, üzerinde birçok konaklama, yemek, eğlence seçenekleri bulunan yüksek hizmet standartlarına sahip, programlanmış belirli rotalarda turistik amaçlı olarak çalışan yolcu gemileridir. Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği'nin tanımı ile; derin sularda en az iki gün kalabilecek, en az 100 yolcu kapasiteli olmaları gerekiyor.

Deniz, Güneş'e ve kum bağlı klasik turizmden bıkan insanların alternatif arayışlarından biri de kruvaziyer turizmidir. Bu yolculuk turistin aradığı konforlu, güvenli, alternatifli güzergâh seçmelerine olanak sağlıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Samsun ABD Bodrum Gemi
