Hacıosmanoğlu'nun Aziz Yıldırım için söyledikleri ortaya çıktı: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Gürel Yurttaş yazdı: Hacıosmanoğlu'nun Yıldırım için söyledikleri ortaya çıktı: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

Fenerbahçe olağanüstü kongreye gidiyor. Artık geri sayım başladı. Tarihi 6-7 haziran.

Şu anda 2 aday var. Biri Aziz Yıldırım, diğeri Hakan Safi.

Hangisi seçilir bilemem. Aziz Yıldırım'ı favori olarak görenler çok. Ama Hakan Safi'ye de şans verenlerin sayısı hiç de az değil. Ali Koç'un destek vermesi halinde kazanma yüzdesinin yükseleceği iddia ediliyor ama... Ali Koç'un tarafsız kalıp, sadece oyunu kullanma kararında olduğu da belirtiliyor.

Dediğim gibi; hangisi öndedir bilemem.

Ama bildiğim şu: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

Aziz Yıldırım kazanırsa zaten olmayacak da... Hakan Safi kazanırsa da öyle olacak gibi geliyor bana.

Çünkü asla Fenerbahçe geride bırakmakta olduğunuz sezon gibi sessiz kalmayacak!

HACIOSMANOĞLU'NUN SÖYLEDİKLERİ UNUTULUR MU?

Mesela şu anda TFF Başkanı olan İbrahim Hacıosmanoğlu...

Nasıl el sıkışacak başkan seçilmesi halinde Aziz Yıldırım'la!

Şu sözleri Trabzonspor başkanıyken o söylemedi mi;

"Şikenin başı o. Organizatörü o. Onun dışında onun destekcisi ona güç verdiği söylenen her kimse eğer diyorsa 2011 yılında şike yoktur. sözünü kim kullanıyorsa tekrar sizlerin huzurunuzda söylüyorum namussuzun dik alasıdır

Bir taraftar "Şike yapmaya utanmıyor musunuz?" diye sormuş, az bile olmuş. Türk futbolunu kirletenler belli. Bu şahsın elini zemzemle bile yıkasalar, yine de elini sıkmam. Benim olduğum yerde de bulunamaz. Ama kabahat o şahısta değil. Onu böyle konuşturanlarda."

Eeee... Ne olacak şimdi! Elini sıkmayacak mı?

Fetö kumpası olduğu ortaya çıkan o dönemdekiler nedeniyle cezaevinde yatan, sonra haklılığı ortaya çıkıp da beraat eden Aziz Yıldırım bunları unutacak mı?

Geçen sezon Fenerbahçe TFF'ye hakemler, kararları ve uygulamaları nedeniyle tepki göstermişti göstermesine de saman alevi gibiydi bunlar.

Aziz Yıldırım geldiğinde böyle sürecek mi sanıyorsunuz!

Hadi Fenerbahçe'nin sahasında bir hakem Fenerbahçe aleyhine yanlış bir düdük çalıp (Örneğin Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında 90+8'de verilen yanlış faulle Fenerbahçe'nin gol yediği ve 2-2 biten maç) şampiyonluk yarışında yara alsın bakalım.

Kıyamet kopmayacak mı?

Hacıosmanoğlu şu anda ne düşünüyor; bilemem.

Ama tekrar ediyorum; hiçbir şey eskisi gibi olmayacak işte bunu biliyorum.

YILDIRIM DAHA ŞİMDİDEN İŞARETİ VERDİ

Yaşadığımız son olay... Galatasaray'ın şampiyonluğundan sonra yapılan bir paylaşım. Fenerbahçe'nin görevdeki yönetimi sessiz kaldı ama Aziz Yıldırım kalmadı. Açıklamasını hatırlatayım:

"Kamuoyunun Dikkatine,

Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulunun ve iletişim birimlerinin yapmış olduğu açıklamada, başarılarını ön plana çıkarmak ve kendilerine odaklanmak yerine, Fenerbahçe Spor Kulübü’nü hedef almaları ve kulübümüze yönelik “şike” imasında bulunmaları, bu camianın halen içindeki Fenerbahçe kompleksini atamadığını bizlere göstermektedir.

Fenerbahçe Spor Kulübü’ne yönelik yapılan bu çirkin ve haddini aşan imaları şiddetle kınıyoruz.

Fenerbahçe’ye dil uzatmaya çalışanların önce kendi tarihlerine bakmalarını tavsiye ederiz. Fenerbahçemizin tarihte hiçbir zaman şike yapmadığı mahkeme kararıyla ve tescilli resmi yayınlarla ortadadır.

Tarihi boyunca elde ettiği başarıların ardında alın terinden çok lobilerin, kapalı kapılar ardında kurulan karanlık ittifakların ve menfaat ilişkilerinin gölgesi bulunan bir zihniyetin, bugün "şike" kelimesini ağzına alması, arsızlığın Türk spor tarihindeki vücut bulmuş halidir.

Fenerbahçe’ye “şike” imasında bulunmaya çalışanlara şunu açıkça ifade etmek isteriz, sizler için geçmişte söylediklerimiz ve mahkemelerde beraat ettiğimiz sözlerimiz aşağıdadır ;

“Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı Aziz Yıldırım’ın, 26.05.2016 tarihinde, Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye kupası finali sonrasında yapmış olduğu basın toplantısında, “Aziz Yıldırım şike yapmadı. Ama Galatasaray şike yaptı. Hepimizin gözü önünde” , “Bu ülkeye şikeyi sokan Galatasaray’dır. 8-0’ı unuttu mu herkes… Arabalar…” , “Ama 2000 yılında Fethullah Gülen‘in dua ederek, Galatasaray’ı şampiyon yaptığı söyleniyor. Bende böyle bir şey yok” , “Onların Strum Graz maçında son 5 dakikayı izleyin. Şike var mı yok mu?” , “Ama Galatasaray hep şike yapıyor. Beni daha fazla konuşturmasınlar, altından kalkamazlar. Hiçkimse kalkamaz” , “ Önce herkes edepli olacak, adam olacak”

Kamuoyunun özellikle şunu bilmesini isteriz; 2026-2027 sezonu itibariyle, artık karşısında bölünmüş, parçalanmış bir camia değil, gerektiğinde tek yumruk olmayı bilen büyük Fenerbahçe camiasını bulacaksınız.

Bizim Fenerbahçemiz…"

Bu açıklamada göstermiyor mu hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını.

Bu yaz çok sıcak olacak.

Ama aslında ligde yeni sezon başladığında ateş bacayı saracak.

Demedi demeyin, 2026-2027 sezonunda görün bakın neler yaşanacak!