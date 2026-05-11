Metin Akpınar milyonlarca liralık hisselerini satışa çıkardı

Yer aldığı çok sayıda filmle hafızalara kazınan usta oyuncu Metin Akpınar, yaptığı yatırımlarla da çok konuşuluyordu.

Metin Akpınar'ın İzmir merkezli Enda Enerji Holding bünyesinde bulunan binlerce hissesini satışa çıkardığı öğrenildi.

8 MİLYON TL’LİK GELİR BEKLENTİSİ

T24'ün haberine göre, usta sanatçı Enda Enerji Holding'de sahip olduğu tam 476 bin 399 adet payını satışa çıkardı. Bu dev satış işleminin ardından Akpınar’ın yaklaşık 8 milyon TL’lik bir gelir beklediği öğrenildi.

Akpınar’ın sadece Borsa İstanbul’daki şirketlerde değil, aynı zamanda gayrimenkul ve arsa gibi farklı alanlarda da yatırımları bulunduğu biliniyor.

1992 yılında Kipa Marketleri’nin kurucuları arasında yer alan Akpınar, aynı zamanda İzmir Kent Hastanesi'nin yatırımcı kadrosunda da bulunuyor.