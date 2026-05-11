Fenomen Çağla Öz 'Kara Haydar' ile nişanlandı: Altınları taşımak için iki kişi tuttular

Sosyal medyada 1 milyonu aşın takipçisi bulunan fenomen Çağla Öz ile “Kara Haydar” olarak bilinen iş insanı Haydar Kara, İstanbul’daki lüks bir otelde düzenlenen görkemli törenle nişanlandı.

Çok sayıda davetlinin katıldığı gece, sosyal medyada gündem oldu.

TAKI MERASİMİ GECEYE DAMGA VURDU

Nişanın en çok konuşulan anı ise takı merasimi oldu. Dakikalar süren törende Çağla Öz’e adeta kilosu kadar altın ve mücevher takıldığı görüldü. Altın kemerler, bilezikler ve setlerle donatılan fenomenin, takıların ağırlığı nedeniyle zaman zaman yürümekte zorlandığı anlar dikkat çekti.

ALTINLARI İKİ KİŞİ TAŞIDI

Piyasa değerinin milyonlarca lirayı bulduğu tahmin edilen takılar, bir kadın ve bir erkek tarafından dans eşliğinde salona getirildi.

Geceden paylaşılan görüntüler kısa sürede viral olurken, Çağla Öz’ün “Ben nişan için hazırım, takılarım nerede?” paylaşımı da binlerce beğeni aldı.