Şamil Tayyar dip dalgayı Manifest konserinde gördü

Yayınlanma:
Gaziantep’te engelleme çabalarına rağmen Manifest grubunun konserinde ortaya çıkan kalabalık, AKP'li Şamil Tayyar'ın dikkatini çekti. Tayyar, binlerce kişinin gittiği konseri "dip dalga geliyor" diyerek değerlendirdi.

9 Mayıs Cumartesi günü Gaziantep'te konser veren Manifest grubu bazı gruplar tarafından hedef alınmış, konserin iptal edilmesi için konvoy düzenlenmişti.

Ancak konseri engelleme çabaları sonuç vermedi ve konser alanı tamamen doldu. Binlerce kişi, grubun şarkılarına saatlerce eşlik etti.

Gaziantep'te kalabalığın Manifest grubuna gösterdiği yoğun ilginin ardından AKP'li Şamil Tayyar dikkat çeken bir açıklama yaptı.

manifets.png

Dev festivalde Manifest sürprizi: Dua Lipa'dan Shawn Mendes'e...Dev festivalde Manifest sürprizi: Dua Lipa'dan Shawn Mendes'e...

"VE DİP DALGA GELİYOR"

Konserdeki coşkulu kalabalığın videosunu "dip dalga geliyor" diyerek paylaşan Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

  • "Manifest grubunun Gaziantep konserinden görüntüler. Özel organizasyon, paralı konser, alan tıklım tıklım dolu. Muhtemeldir, konseri izleyenlerin tamamına yakını AKP iktidarında dünyaya gelenlerdir.
  • Yasaklasak, mehter müziğiyle sokaklara dökülsek, neyi önlemiş oluruz? Toplumun tüketim alışkanlıkları, davranışları ve değer algısı hızla değişiyor. Ve dip dalga geliyor.
  • Kızarak, öfkeyle değil, akılla, sağduyuyla, anlayarak, empati yaparak ve makul çözümler üreterek yol almalıyız."

amil-tayyar.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'da havaların 10 derece birden düşeceği tarih açıklandı
Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
Magazin
Fenomen Çağla Öz 'Kara Haydar' ile nişanlandı: Altınları taşımak için iki kişi tuttular
Fenomen Çağla Öz 'Kara Haydar' ile nişanlandı: Altınları taşımak için iki kişi tuttular
Star Wars'un unutulmaz ismi huzurevinde hayatını kaybetti
Star Wars'un unutulmaz ismi huzurevinde hayatını kaybetti