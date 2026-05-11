Dua Lipa'dan Samsung'a 15 milyon dolarlık dava!

Dünyaca ünlü yıldız şarkıcı Dua Lipa, fotoğrafının televizyon kutularında izinsiz kullanıldığı iddiasıyla Samsung’a 15 milyon dolarlık dava açtı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, bazı televizyon kutularının ambalajlarında izinsiz şekilde fotoğrafını kullandığı gerekçesiyle Samsung'a dava açtı.

BBC'nin haberine göre, Lipa, Samsung'un ABD genelinde satılan bazı televizyon kutularında rızası olmadan fotoğrafını kullandığını ifade ederek, 8 Mayıs'ta, ABD'deki federal mahkemeye başvurdu.

Şirketin, ambalajlarını "Ürünleri tanıtmak ve satmak amacıyla Lipa'nın büyük emeklerle elde ettiği başarısından haksız şekilde yararlanmak üzere tasarladığı" vurgulanarak, şirketten 15 milyon dolar talepte bulunuldu.

"Telif hakkı ihlali", "marka ihlali" ile "Lipa'nın suretinin ve imajının kötüye kullanılması" iddialarının yer aldığı dosyada, ünlü şarkıcının 2024'te bir festivaldeki performansı esnasında çekilen fotoğrafının kullanıldığı belirtildi.

İLK KEZ HAZİRAN 2025'TE FARK ETTİ

Lipa'nın, bu durumu ilk kez Haziran 2025'te fark ettiği ve hayranlarının sosyal medyada "Dua Lipa TV Kutusu" şeklinde paylaşımlar yaptığı aktarıldı.

Lipa'nın hayranlarının sosyal medyadaki yorumlarına da yer verilen dosyada, bir kullanıcının "Sırf Dua var diye o televizyonu alacağım" dediği, bir başka kişinin ise "Satmak istediğiniz bir şey varsa üzerine Dua Lipa'nın resmini koyun" yazdığı belirtildi.

Şarkıcının hukuk ekibi, Samsung'un "haklarını ihlal etmeyi durdurma yönündeki tekrarlanan talepleri"ni görmezden geldiğini ifade etti. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

