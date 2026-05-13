Öcalan-Demirtaş anketinde şaşırtan sonuç! AKP ve MHP'den ters köşe

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan yeni çözüm tartışmaları kapsamında PKK’nın silah bırakması ve Meclis’te kurulan süreç komisyonunun raporunu tamamlayarak Meclis Başkanlığı’na sunması, siyasi gündemdeki yerini koruyor. Sürece ilişkin yasal düzenleme tartışmaları devam ederken Bahçeli’nin, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın statüsüne dair “Barış ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü” önerisini gündeme taşıması dikkat çekti.

Sürecin yavaşladığı yönündeki değerlendirmeler sürerken, Kürt siyasi hareketi içinde “Meclis’te çözümün muhatabı kim olacak?” tartışması yeniden gündem oldu. DEM Parti ve MHP kanadı, muhatap olarak sık sık Öcalan’ı işaret ederken, kamuoyuna yansıyan yeni bir araştırma farklı bir tablo ortaya koydu.

Ankara Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından hazırlanan ankette CHP, AKP, MHP ve DEM Parti seçmenlerine, “Kürtlerin taleplerini ve görüşlerini sizce Selahattin Demirtaş mı yoksa Abdullah Öcalan mı daha iyi temsil ediyor?” sorusu yöneltildi.

ANKETLER 'DEMİRTAŞ' DEDİ

Araştırma sonuçlarına göre Cumhur İttifakı seçmeninde Öcalan’ın temsil gücüne yönelik dikkat çekici bir eğilim bulunuyor. AKP seçmeninin yüzde 48’i, MHP seçmeninin ise yüzde 44’ü Öcalan’ın Kürtlerin taleplerini daha iyi temsil ettiğini düşünüyor. Aynı partilerde Demirtaş’ı temsilci olarak görenlerin oranı ise yaklaşık yüzde 40 seviyesinde.

Buna karşılık DEM Parti tabanında tablo tersine dönüyor. Parti seçmeninin yaklaşık yüzde 80’i Kürtlerin taleplerini Demirtaş’ın temsil ettiğini belirtirken, Öcalan diyenlerin oranı yüzde 17,9’da kalıyor.

Benzer bir eğilim CHP seçmeninde de görülüyor. Ankete göre CHP’lilerin yüzde 82’si Demirtaş’ın daha güçlü bir temsil kabiliyeti taşıdığını düşünürken, Öcalan diyenlerin oranı yüzde 11 olarak ölçüldüğü ifade edildi.