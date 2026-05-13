A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosu açıklandı: Büyük sürprizler var
Voleybol Milletler Ligi’nde mücadele edecek A Milli Kadın Takımımız'ın geniş kadrosu açıklandı. Kadroda büyük sürprizler olduğu görüldü. Geçmiş turnuvalarda milli takımda yer alan bazı oyuncular kadroya alınmadı.
Kadroda olan isimlerden çok olmayan isimler dikkat çekti. En büyük sürpriz ise kaptan Eda Erdem'in kadroda yer almaması oldu.
Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi maç programı şöyle:
1. Hafta-Brezilya
3 Haziran 19.00 Dominik
4 Haziran 22.30 Hollanda
6 Haziran 21.30 İtalya
8 Haziran 00.00 Bulgaristan
2. Hafta Ankara
17 Haziran 19.30 Belçika
18 Haziran 19.30 Fransa
20 Haziran 19.30 Almanya
21 Haziran 19.30 Çin
3. Hafta Japonya
8 Temmuz 06.00 Polonya
10 Temmuz 07.00 Amerika
11 Temmuz 13.20 Japonya
12 Temmuz 09.30 Tayland
Filenin Sultanları'nın 30 kişilik geniş kadrosu açıklandı. Kadroda kaptan Eda Erdem yok. Geçen yıl Eda Erdem'in yokluğunda kaptanlığı üstlenen Simge Aköz ve Meliha Diken de kadroya alınmadı. A Milli Takımımız'ın yeni kaptanının kim olacağı henüz açıklanmadı.
Kadroda olmayışları dikkat çeken diğer oyuncular şöyle:
Eda Erdem
Derya Cebecioğlu
Simge Aköz
Ayça Aykaç
Alexia Carutasu
Meliha Diken
Filenin Sultanları'nın kadrosunda yer alan en genç isim Ezel Balık oldu. Ezel Balık 16 yaşında. Boyu 1.95. Orta oyuncu olarak görev yapıyor. Eczacıbaşı Dynavit'in altyapısından yetişti ve A takıma da çıktı. İlk kez A Milli Takım'a alındı. Filenin Sultanları’nın 30 kişilik kadrosu şu şekilde:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan, Arelya Karasoy Koçaş.
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Ayşe Çürük, Liza Safronova.
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aylin Uysalcan, Tutku Burcu Yüzgenç, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu.
Orta Oyuncular: Yasemin Güveli, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç, Karmen Aksoy, Ezel Balık, Merve Atlıer.
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge, Merve İzbilir, Melis Yılmaz.