Son Dakika | Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 263 yıla kadar hapsi istendi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamenin detayları ortaya çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı'ın "müşteki kurumlar" olarak yer aldığı 178 sayfalık iddianamede, 41 "mağdur" ve 7'si tutuklu 19 kişi "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi nedeniyle toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

OLAYLAR 6 BAŞLIK ALTINDA SIRALANDI

İddianamede soruşturma konusu eylemler; "Marketler Olayı", "Ruhsat Olayı", "Kurban Olayı", "Hak Ediş Olayı", "Beton Olayı" ve "Cafe Olayı" şeklinde 6 başlık altında değerlendirildi.

İddianamenin "Marketler olayı" başlıklı kısmında "belediyenin marketlere zorla reklam sözleşmesi yaptırdığı" iddia edildi.

Olay tarihinde BİM Anonim Şirketi Mağaza Geliştirme Müdürü olan Saffet Karadağ, Yeni Mağazacılık A.Ş. (A101) Mağaza Geliştirme Müdürü Adem Keskin, ŞOK marketlerinin Bolu Bölge Sorumlusu Aytaç Baycan, Nuhmar/1N marketlerinin Genel Müdürü Harun Reşit Kayar, Nuhmar/1N marketlerinin sahibi İbrahim Erdini, CarrefourSA mağazasının Şube Müdürü Ahmet Gülsever ile Avantaj Market Genel Müdürü Hamza Dağ mağdur sıfatıyla iddianamede yer aldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Ali Sarıyıldız, Ergün Temel, Hakan Yılmaz, H. Ekrem Serin, Cahit Görüş, Buse Özkan, Mehmet Ağın, Naim Ayhan, Sinan Pekcan, Tahsin Arslan ve M. Yasin Bargaç ise iddianamede "şüpheli" sıfatıyla yer alıyor.

ŞİKAYETÇİ OLMAYAN BİM'İN MÜDÜRÜNÜN İDDİALARINA YER VERİLDİ

BİM Anonim Şirketi Mağaza Geliştirme Müdürü Saffet Karadağ'ın iddianamede yer alan ifadesinde, "Bizden istenilen reklam ücretlerine onay vermediğimiz için mağazalara denetim baskısı arttı o yüzden rakamları onayladık" dediği görüldü.

Karadağ'ın, 22 Ocak’ta verdiği savcılık ifadesi de iddianamede yer aldı. Bu ifadede ise Karadağ, 2024'ün nisan ayında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tarafından belediyeye çağrıldığını, görüşme öncesi telefonunun "tedbir amaçlı" alınarak dolaba konulduğunu öne sürdü.

Can’ın, "belediyenin kuracağı anonim şirketin reklam faaliyetleri için marketlerden destek beklediğini" söylediğini iddia eden Karadağ, Süleyman Can'a "BİM’in bölgesel reklam veremeyeceğini" ilettiğini söyledi.

Karadağ, daha sonra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın başkanlığında market temsilcileriyle toplantı yapıldığını, toplantıda mağaza başı aylık 25 bin TL + KDV reklam teklifi sunulduğunu iddia eden Karadağ, 2 Şubat’ta verdiği ek ifadesinde ise Özcan’ın toplantıda, "Arkadaşlar biz bu bedeli alacağız, ya seve seve vereceksiniz ya da ….. vereceksiniz" dediğini iddia ederek, sözleşmenin kendi iradeleriyle yapılmadığını, belediyenin denetimleri sıklaştırarak BİM’i reklam anlaşmasına zorladığını savundu.

İfadesinde BİM’in ilk aşamada reklam sözleşmesi yapmama kararı aldığını söyleyen Karadağ, bu süreçte Bolu’daki 33 BİM mağazası hakkında 42 tutanak tutulduğunu kaydetti.

Denetimlerin özellikle reklam teklifi sonrası sıklaştığını söyleyen Karadağ, daha sonra belediye iştiraki şirketle mağaza başı aylık 10 bin TL + KDV üzerinden sözleşme imzaladıklarını ve bu anlaşmanın ardından denetimlerin sona erdiğini öne sürdü.

"ÖĞRENCİLERE YARDIM İÇİN HER AY ÖDEME İSTENDİ"

İddianamede mağdur sıfatıyla yer alan ve ifadesine yer verilen Avantaj Market’in Genel Müdürü Hamza Dağ ise belediye tarafından reklam sözleşmesi için çağrıldıklarını söyleyerek, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can’ın kendisini belediyeye davet ettiğini, görüşme öncesinde telefonunun alınarak dolaba konulduğunu, Can’ın, "belediyenin vakıf kuracağını, öğrencilere ve kimsesizlere yardım yapılacağını belirterek marketlerden reklam karşılığında her ay ödeme istediğini" iddia etti.

"OLAYA İLİŞKİN HERHANGİ BİR ŞİKAYETİM YOK"

Dağ, yaklaşık bir hafta sonra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da katıldığı toplantıya çağrıldığını, toplantıda marketlerden başlangıçta mağaza başı aylık 25 bin TL istendiğini öne sürdü.

Dağ, toplantının devamında bulunmadığını ancak daha sonra Özcan’ın ulusal market temsilcilerine "seve seve vereceksiniz..." dediğini duyduğunu söyledi. Dağ, pazarlık sonucu 2024 Eylül’den itibaren mağaza başı 2 bin TL karşılığında reklam sözleşmesi imzaladıklarını söyledi.

"Ticari anlamda sıkıntıya girmemek için sözleşmeyi yaptık" diyen Dağ, "Olaya ilişkin herhangi bir şikayetim yoktur" dedi.

TANJU ÖZCAN'IN 263 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi nedeniyle 6 kez "icbar suretiyle irtikap", 3 kez "irtikaba teşebbüs", 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez "rüşvet" suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın 5 kez "icbar suretiyle irtikap", 2 kez "irtikaba teşebbüs" suçundan toplam 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız'ın ise 6 kez "irtikap suçuna yardım", 3 kez "irtikap suçuna yardıma teşebbüs" ve 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplam 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis cezasına mahkum edilmesi talep edildi.

İddianamede, diğer şüphelilerin de bu suçlardan değişen sürelerde hapsi talep edildi.

7 MAĞDUR ŞİKAYETÇİ OLMADI

Marketlere yönelik, Bolu Belediyesi ve Tanju Özcan’dan şikayetçi olduklarına dair iddiaların medyaya yansımasının ardından zincir marketler açıklama yayınlamış, Bolu Belediyesi ya da Tanju Özcan’dan şikayetçi olmadıklarını öne sürmüşlerdi.