İstanbul'dan Diyarbakır'a gidip namaz çağrısı yapan İsmailağacılar neye uğradığını şaşırdı

Özellikle tekeller ve gece kulüplerinde ortaya çıkan ve kısa zaman önce sosyal medyada da gündem olan İsmailağa cemaatine mensup tebliğciler bu defa Diyarbakır Lice'de görüldü.

"İSTANBUL'DA NİYE YAPMIYORSUNUZ?"

"60 saniyenizi alacağız" diyerek sözlerine başlayan cemaat mensubu tebliğci konuşmasını yaparken beklediği geri dönüşü alamadı. Kıraathanede çaylarını içen vatandaşlardan biri tebliğcinin yanına giderek, 'Neden buraya geliyorsunuz? İstanbul'da neden yapmıyorsunuz?' sözleri ile duruma tepkisini gösterdi.

SERT TEPKİ GERİ DÖNDÜRDÜ

İstanbul'dan giden tebliğci hem beklediği reaksiyonu alamayıp hem de vatandaş tarafından sert tepki ile karşılaşmasının ardından kısa süre içerisinde kıraathanenin bahçesinden ayrıldı.

GİTTİĞİ YERLERDEN TEPKİLERLE DÖNÜYORLAR

İsmailağa cemaatine bağlı tebliğciler pavyonlardaki 'çalışmaları' ile dikkat çekmeye devam ederken sık sık tıpkı Diyarbakır'daki gibi tepkiler alıyorlar. Son olarak Çorum'da bir tekele giden tebliğci aldığı cevap ile şaşkına uğramıştı. Tekelci vatandaş tebliğciye, "Bizim işletmemizin kazanılan paranın dörtte üçü vergi olarak devlete gidiyor. O nedenle

ben hayırlı bir iş yaptığımızı düşünüyorum” diye cevap vermişti.