Bahçeli'nin "Dönsün" dediği Ahmet Türk'e Saray'dan "Haddini bileceksin" çıkışı

Görevden uzaklaştırılan DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla kutladı. Türk, Süper Lig'e yükselen Amedspor kutlamalarında, "Tebrik ediyorum. Çok mutluyum. Kürdistan'ın bir takımı bugün Süper Lig'e çıktı. Umutluyum ve inanıyorum" ve "Çok mutluyum, Kürdistan'ın bir takımı Süper Lig'e çıktı, başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, yayımlanmasının hemen ardından sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı ve tepkilerin odak noktası oldu.

DESTİCİ'DEN "DEFOLUP GİDERSİN" ÇIKIŞI

Ahmet Türk'ün paylaşımının ardından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından bu mesajı alıntılayarak bir açıklama yaptı. Destici, Türk'ün ifadelerine şu sözlerle tepki gösterdi:

"Ne Kürdistan'ı lan! Burası Türkiye Cumhuriyeti. Beğenmiyorsan defolup gidersin."

SARAY'DAN "HADDİNİ BİLECEKSİN" YANITI

Türk'ün açıklamalarına bir sert açıklama da Saray'dan geldi. Yaptığı çıkışlar ile sık sık kamuoyunda gündem olan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Bu milletin adını, bayrağını, devletini yok sayarak siyaset yaptığını zannedenler bilsin ki; bu topraklarda 'Kürdistan' diye bir devlet de yoktur, olamayacaktır. Bu devletin adı Türkiye Cumhuriyeti'dir! Futbol üzerinden ayrılıkçı heves pompalamak kimsenin haddi değildir. Bu millet bin yıldır kardeştir, hiçbir fitne dili bu birliği bozamaz. Konuşurken sınırını, yerini ve haddini bileceksin!"

SÜREÇTE BELİRSİZLİK VE KAYYUM KARARI

İktidarın "Terörsüz Türkiye" diye adlandırdığı süreçte belirsizlik sürerken Saray'dan Ahmet Türk'e yönelik sert çıkış polemikleri de beraberinde getirdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da bugün yaptığı açıklamada, sürecin yavaşlamadan çıkması gerektiğini ifade etmişti.

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün göreve dönmesi gerektiğini sık sık dile getiriyor. Ahmet Türk Mardin kayyumuyla yan yana gelirken, Bahçeli de daha önce "Makama dönsün" demişti. Ancak Mardin'de kayyum süresi 2 Mayıs tarihinde alınan karar ile 4 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.