BMW’den benzinli motorlar için "ölümsüzlük" reçetesi!

BMW'nin yeni bir patenti, geleneksel altı silindirli motorların hayatta kalması için yenilikçi bir çözüm sunarak motor sektörünü alt üst etmeye hazırlanıyor. Bu bağlamda, BMW, M spor segmenti modellerinin ünlü altı silindirli motorlarını korumasına olanak tanıyan yeni bir teknik çözüm bulmuş gibi görünüyor.

Otomotiv endüstrisi, giderek daha sıkılaşan çevre düzenlemelerinin üreticileri elektrifikasyon çözümlerine yönelmeye zorladığı bir dönemden geçiyor ; bu durum, geleneksel spor modellerinin bile yavaş yavaş karakterlerini kaybetmelerine yol açıyor.

Ancak çoğu şirket bu yeni koşullara uyum sağlamaya çalışırken, klasik güçlü ısı motoru formüllerini koruyarak, yeni düzene tamamen boyun eğmeden farklı yollar bulmaya çalışan şirketler de hâlâ mevcut.﻿

BMW’DEN BENZİNLİ MOTORLARI KURTARACAK GİZLİ SİLAH

Alman marka, öncelikle emisyonları azaltmayı ve motorlarının karakterini değiştirmeden yeni Euro 7 spesifikasyonlarına uymayı hedefleyen "M Ignite" adlı yeni bir ateşleme teknolojisini tanıttı.

Bu çözüm, özellikle motor yüksek yük altında çalışırken, karışımın daha verimli ve kontrollü bir şekilde yanmasını sağlayan bir ön yanma odası sistemine dayanmaktadır .

Pratikte, her silindirin ana yanma odasının üzerinde küçük bir ek yanma odası bulunur ve bu da ikinci bir ateşleme aşaması oluşturur. Dolayısıyla, sürücü yüksek performans talep ettiğinde, sistem daha gelişmiş bir yanma sürecini devreye sokarak motorun daha verimli çalışmasını sağlarken emisyonları ve yakıt tüketimini de azaltır.

Yeni patentin özü, BMW'nin spor modellerine ağırlığı önemli ölçüde artıracak ve sürüş özelliklerini değiştirecek ağır şarj edilebilir hibrit sistemler kurmadan yeni mevzuatın gerekliliklerini karşılamayı başarmasıdır.

Aslında, yapılan açıklamalara göre, yeni sistem yakında BMW M2, M3 ve M4 modellerinde kullanılmaya başlanacak ve güncellenmiş versiyonların üretimine yaz aylarında başlanacak. Şirket, modellerin performansının etkilenmeyeceğini, çünkü amacın gücü artırmak değil, yeni emisyon gereksinimleri altında çalışmalarını optimize etmek olduğunu açıklıyor.

Ayrıca, ön yanma odası teknolojisinin tamamen yeni olmadığını, yıllardır yarış uygulamalarında bile kullanıldığını belirtmekte fayda var; ancak, günlük kullanım amacıyla ve Euro 7 spesifikasyonlarına uyum sağlamak üzere üretim modellerine uyarlanması özellikle ilgi çekici bir gelişmedir.

